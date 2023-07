Depósito de bebidas em Belém desafia clientes: '5 minutos no balde de gelo por 5 pacotes de cerveja'

Na Marambaia, um depósito de bebidas lançou o desafio de quem conseguisse ficar cinco minutos dentro de um barril lotado de gelo ganhava cinco pacotes de latinha de cerveja. "A prova do líder mais fraca dos belenenses", diz a legenda do vídeo que viralizou nas redes sociais.

Ao som a trilha sonora do filme "Missão Impossível", um homem aceita o desafio e entra barril. Mesmo fazendo caras e bocas, ele resiste até o final da contagem regressiva. Ao ser perguntado se ia conseguir levar os cinco pacotes, o desafiado responde: "Na hora!", determinado a conseguir o prêmio.

Quem estava ao redor assistia a cena com bom humor. "Passou no teste, não vai mais levar chifre", brincou um homem que estava no local.

Nos comentários do vídeo os internautas estão se divertindo. "Com o calor que está em Belém, ele ficava mais tempo" e "Nesse calor eu ficava até de graça" foram algumas piadas que os usuários fizeram sobre o clima da cidade.

Veja o vídeo que viralizou:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)