Psica lança lista Transfree para entrada gratuita de pessoas trans e não binárias

Festival realizado de forma independente, o Psica traz a diversidade no DNA. Para democratizar o acesso a eventos culturais, a edição 2023 do evento lançou a Lista Transfree, que garante entrada gratuita para pessoas trans, travestis e não-binárias na programação, que este ano reúne mais de 50 atrações nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, em Belém, com shows de Alcione, Jorge Ben e Mateus Aleluia.

A Lista Transfree recebe pedidos de gratuidade até a segunda-feira, 11, pelos canais virtuais da Rede Paraense de Pessoas Trans, parceira do projeto. Cada pessoa poderá solicitar um passaporte para o evento, e a Rede fará a checagem dos inscritos para garantir que a política seja oferecida somente para seu público-alvo.

Isabella Santorinne, uma das coordenadoras da Rede, destaca que iniciativas como essa são relevantes diante da vulnerabilidade socioeconômica que atinge a maioria da população trans no Brasil. “Faltam proposições como esta na maioria dos espaços de cultura e lazer. Não se compreende que a maioria dessa população não dispõe de recursos financeiros para ter acesso a eventos, se não for por iniciativas como a do Psica”.

Outro diferencial da Transfree Psica é que não há limites da lista, o que potencializa seu alcance de inclusão. “Isso destaca muito a nossa ação em relação aos outros eventos, porque a gente está oferecendo sem restrição: podem ser 50, podem ser 300 gratuidades, não vamos limitar. É para amplificar mesmo a presença e participação de pessoas trans nos festivais”, diz Gerson Dias, diretor do Psica. “A parceria com o Redes mostra que o Psica é feito por várias mãos. A gente também está criando um protocolo de atendimento e acolhimento de pessoas pretas, LGBTQIA+, indígenas, PCDs e tudo com vários representantes de cada segmento”, destaca.

A potência e a criatividade trans brilham na programação. Entre os destaques da cena paraense, artistas não-binários MC Pokaroupas e Flor de Mururé se apresentam no line-up deste ano.

Despontando no cenário nacional, outro destaque do Psica 2023 é Majur. Mulher trans, a cantora baiana é a nova cara do R&B e da MPB. A jovem de 24 anos começou na música aos cinco. Estourou em 2019 na internet após gravar a canção AmarElo ao lado de Emicida e Pablo Vittar.

Fenômeno da cena de arte travesti no Brasil, a dupla Isma Almeida, na Zona Oeste de São Paulo, e Vita Pereira, de Minas Gerais, são as Irmãs de Pau. As duas se aproximaram durante ocupações secundaristas, em 2015, quando alunos protestaram contra a reorganização escolar promovida pelo governo de SP. O primeiro disco do duo, chamado Dotadas, traz o funk como fio condutor, e passa pelo trap, vogue, dancehall, brega funk e até gospel.

“Sempre incluímos pessoas LGBTQIAP+, diversidade de gênero, de raça, PCDs. Essas pessoas são fundamentais na criação da identidade do festival, de tudo. Vários artistas são LGBTQIAP+. Então nada mais justo do que a gente fazer a lista Transfree. É muito importante incluir as pessoas, abraçar a diversidade, porque a diversidade faz parte da gente”, diz Jeft Dias, diretor do Psica.

Colocando Belém do Pará na rota dos festivais independentes do Brasil, o Psica 2023 reúne grandes nomes da música brasileira e representantes da cultura preta no destaque da programação, que traz Jorge Ben Jor, Alcione, que fará show inédito com participação de Mc Tha, e o canto-oração de Mateus Aleluia. Os ingressos já estão disponíveis em http://festivalpsica.byinti.com. A programação será realizada de 15 a 17 de dezembro, com o primeiro dia gratuito na Cidade Velha e dois dias com ingressos no Mangueirão.

O Festival Psica 2023 tem patrocínio máster da Petrobras e do Nubank, através da Lei de Incentivo à Cultura Rouanet e Ministério da Cultura, a Cerveja Oficial é a Budweiser e tem patrocínio de Beats através da Lei de Incentivo à Cultura Semear.

Acesse a lista Transfree, do Festival Psica 2023, no perfil @redeparaensetrans. Os passaportes para o Festival Psica já estão disponíveis para venda online no site http://festivalpsica.byinti.com a partir de R$160 no lote 3, que garante os dois dias pagos para o evento.