Vencedor da Prova do Anjo imuniza participante; sister está já fora da disputa neste sábado (15)

Um nova Prova do Anjo será realizada na Casa mais vigiada do Brasil, neste sábado (15). O vencedor poderá imunizar outro participante antes da formação do Paredão do domingo (16). O Anjo terá direito a um almoço especial, onde poderá levar convidados, e ainda ao Presente do Anjo.

A sister Eva está imune após ganhar a Prova do Líder de Resistência. Essa prova iniciou na noite de quinta-feira (13) e finalizou 12 horas depois, na sexta (14).

Já Aline está vetada da Prova do Anjo deste sábado como consequência da sua eliminação na Prova do Líder. Os seis primeiros eliminados da Prova do Líder deveriam abrir envelopes com consequências. A baiana pegou um deles e leu em voz alta: "Você está fora da Prova do Anjo".

Castigo do Monstro

Assim que a disputa pelo colar da imunidade chegar ao fim, o Castigo do Monstro vai entrar em ação com uma nova dinâmica. A cada rodada, o público vai poder interferir na permanência do participante no Castigo, que terá como tema o Confessionário.

As rodadas terão uma duração média de duas horas. A cada primeira hora, por meio de uma votação no gshow, o público poderá votar para definir se o participante está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora no Castigo.

As votações no gshow serão abertas no início de cada rodada e o Castigo do Monstro só chegará ao fim no programa deste domingo (16).

E neste domingo, a formação do Paraedão envolve: na imunidade - uma pessoa imunizada pelo anjo; como emparedados - líder empareda uma pessoa, um emparedado pela consequência da Prova do Líder e s dois mais votados pela Casa (uma pessoa do grupo 1 e mais uma pessoa do grupo 2); Bate-Volta - três pessoas jogam, um pessoa se salva.