Projeto “Show de Casa” faz noite de carimbó com entrada gratuita

Na próxima sexta-feira, 03/06, o carimbó, ritmo tradicional paraense, tomará conta da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás em um show gratuito. A apresentação terá a participação do grupo Flores do Carimbó, originário do município, e do Grupo Regional Caboclo Rústico, que é de Parauapebas.

O evento é aberto à comunidade e promete muita dança e comidas típicas. Para participar, basta se dirigir à Casa da Cultura, que fica na Rua das Esmeraldas, número 141, no Jardim das Palmeiras. A apresentação começará às 20 horas.

Agora, para quem é apaixonado pelas festas juninas, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás promoverá uma palestra sobre o assunto no dia 14 de junho, das 19h às 21h. O evento será híbrido, com atividade presencial no auditório da instituição e transmissão pelo YouTube. O palestrante será Airton Souza, que é doutorando em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

O espaço cultural foi criado e é mantido pela Vale e, agora, integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contações de história, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música e dança, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, canto, violão, flauta doce e percussão tradicional paraense.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale parte do princípio de que viver a cultura possibilita às pessoas ampliarem sua visão de mundo e criarem novas perspectivas de futuro. É um instrumento de transformação social que busca democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e o desenvolvimento das expressões artísticas brasileiras, ao mesmo tempo em que contribui para o fortalecimento da economia criativa em todo o país.