Projeto leva teatro para a sociedade após isolamento social

Reforçando a importância da arte na sociedade, o grupo de teatro independente “Coletivas Xoxós”, fundado em 2014, apresenta o projeto artístico “Quartelada Teatral”, a partir de hoje até o dia 25 de maio, na residência-artística do coletivo, Teatro do Desassossego, no bairro da Cidade Velha. Durante todas as quartas-feiras dos meses de abril e maio, um espetáculo diferente será apresentado, sempre às 20h, marcando a retomada das atividades cênicas do grupo de artistas.

Segundo a atriz-professora-pesquisadora, Andréa Flores, “o projeto já estava previsto antes da pandemia, então fomos obrigados a ficar de portas fechadas durante dois anos. O impacto disso foi muito grande, tanto individualmente como coletivamente porque fomos os primeiros a parar e os últimos a retomar o trabalho. Isso representou uma tristeza mas também uma dificuldade de sobrevivência, de nós enquanto artistas. Então essa volta será muito significativa pois estaremos revivendo novamente o que nascemos para ser e fazer. O espetáculo só fica pronto quando temos esse contato com o público”, explicou.

No primeiro espetáculo, intitulado “Meu poema imundo”, uma mulher gorda habita um espaço subterrâneo e marginal, em criação e confronto cênico e cínico com as cadeiras-cadeias-aberturas de seu mundo imundo, enquanto produz vida à revelia dos padrões esperados na sociedade. O espetáculo convida os espectadores a presenciarem, ao alcance do tato, uma bufa amazônida entre histórias atravessadas pelo humor de uma existência insistente, pesada, descomunal e potente, celebrando a poesia e o riso de ser diferente.

Durante os meses de abril e maio, o Coletivas Xoxós espera o público no Teatro do Desassossego, sua residência-artística, para vivenciar a experiência completa da Quartelada Teatral. Porque para Andréa, “a sociedade se relaciona diretamente com o fazer artístico, a arte é fundamental. A arte existe porque a vida não basta, somos seres criativos, sensíveis. E voltar a ter esse contato com a vida poética é acessar uma parte da nossa existência que andou adormecida durante o isolamento social. Isso é renovador para a vida”, concluiu a professora e atriz.

A Quartelada Teatral encerra um ciclo de residência-artística do “Coletivas Xoxós”, que pretende ampliá-la para outras partes da capital paraense, como o espaço de teatro alternativo “Casa CriaCura”. Tal expansão faz parte dos projetos futuros do grupo, que incluem, também, experimentações de equipamentos cênicos da cidade, em âmbito municipal, estadual e federal.

Agende-se

“Quartelada Teatral”

Data: 06 de abril a 25 de maio, sempre às quartas-feiras

Hora: 20h

Local: Teatro do Desassossego - Rua Dr. Malcher, 287 (nos porões da Casa Cuíra), Cidade Velha

Mais informações: 98186-8852