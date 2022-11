Projeto incentiva e valoriza o hábito da leitura para crianças e adolescentes

Incentivar e valorizar a leitura é uma das principais missões do projeto Jornada Literária, que está em sua nona edição. Promovida pela Fundação Cultural do Pará (FCP), em parceria com a Associação de Desenvolvimento Comunitário de Santa Maria do Pará, município da região Nordeste, e a Escola Estadual João Gabriel da Silva, o projeto será realizado na quinta e sexta-feira, 17 e 18, no Salão Gran Fest, na sede municipal em Santa Maria.

Segundo uma das organizadoras do evento, Nádia Monteiro, “o projeto surgiu em 2014 e neste ano segue em sua nona edição, a Jornada Literária envolve a realização de ações com o objetivo de fomentar a leitura, por meio do encontro da literatura, do livro e do escritor. Através das artes verbais, poesias, contos, histórias e álbuns em quadrinhos envolvendo música, teatro, espetáculos literários, debates e palestras no intuito de inserir a leitura na vida da comunidade, acreditamos na leitura, acreditamos que é possível, nesta caminhada já alcançamos muito e temos muito a alcançar, estar na nona edição nos fortalece e mostra tudo que ainda temos a fazer”, afirmou.

Nádia destaca ainda que “depois de dois anos fazendo a jornada apenas de forma virtual o público pode esperar muita emoção, estamos nos dedicando ao máximo para tocar os corações e conquistar leitores! Serão sete salas temáticas, encontro com autores valorizando a produção cultural paraense, a implementação da Estação Moara projeto de leitura que envolve as comunidades rurais e periurbanas dos municípios de Abaetetuba, Augusto Corrêa, Curuçá e Santa Maria do Pará, lançamento de livros de filhos e filhas da terra e nosso tão aguardado sarau com apresentação dos nossos adolescentes! Depois de viver o pior da pandemia e de ver acontecer a guerra da Ucrânia que está mudando as relações entre pessoas e países pensamos que a leitura pode ajudar a nos reconectar, a ideia então e incluir a leitura na vida das pessoas com uma pitada de reflexão! Além disso nossa escola e a associação ADESC sempre trabalhou a inclusão de pessoas em nossos eventos, vamos abordar temas: combate ao racismo, violência contra a mulher, autismo, deficiências, ansiedade na adolescência. O objetivo é incluir na vida do nosso público essas temáticas através da leitura”, concluiu.