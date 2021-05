Projeto da Prefeitura debate questões do meio ambiente através da arte

Sensibilizar ludicamente é um dos objetivos principais do Cine Ambiental, desenvolvido pelo Projeto Social do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). A programação começa com o filme “Lixo Extraordinário”, nesta terça-feira (25), destinado aos moradores do bairro do Jurunas, que retrata questões ambientais importantes através da arte.

A obra mostra como os aterros sanitários podem se transformar em belas obras de arte. O documentário é de 2010 e foi dirigido por Lucy Walker. A inglesa acompanhou por dois anos o artista plástico Vik Muniz, que trabalha no Jardim Gramacho, um dos maiores aterros sanitários do mundo, que fica na periferia de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O documentário narra também a trajetória do lixo dispensado no aterro, matéria-prima para o trabalho do artista plástico. Na direção do filme, estão os brasileiros João Jardim e Karen Harley.

Vale lembrar que toda a programação do Cine Ambiental também é voltada para universitários, lideranças comunitárias e professores da rede pública municipal. O evento está sendo organizado pelas equipes sociais da Unidade Coordenadora do Promaben – UCP/Promaben e do Consórcio TPF/Synergia.

Agende-se

25/05: Cine Ambiental

Local: EMEIF Rotary

Endereço: Rua Lauro Malcher; nº 279.

Bairro: Condor

Horário: 18h às 22h