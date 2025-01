Projeto com alunos de saxofone leva música paraense a novos públicos e fomenta talentos locais

O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), em Belém, promove há mais de um ano o desenvolvimento artístico e técnico de alunos e da comunidade por meio do Projeto de Extensão Ensemble de Saxofones Experimental. Criado em 2023, o projeto oferece palestras, workshops, master classes e simpósios voltados aos estudo do saxofone, tornando-se uma ‘ferramenta’ de aprendizado e aprimoramento de habilidades musicais. O projeto faz parte da Coordenação de Pesquisa e Extensão do Bacharelado em Música do IECG, que mantém mais de 20 outras iniciativas de extensão gratuita. As inscrições para participar dessas atividades são abertas ao público, ampliando o acesso à educação musical e fomentando a vivência artística na região.

Glaucio Lobo, professor e idealizador, o projeto engloba alunos dos cursos de nível preparatório, técnico e bacharelado em Música, além de participantes da comunidade paraense no geral, para fortalecer a prática musical em grupo e estimular a troca de experiências entre músicas. Uma das finalidades do curso também é realizar a promoção de aprendizado colaborativo e divulgar o repertório erudito e popular escrito para saxofones.

“A nossa proposta foi realizar uma troca de saberes, que agregam muito aos discentes e a comunidade em geral. Quando todos esses critérios são alcançados e somados como aconteceu, a formação musical e artística na atuação tornam-se prazerosas”, afirmou o idealizador do projeto.

Uma das conquistas do projeto tem sido o destaque das mulheres na interpretação do saxofone. “As mulheres no mercado da performance do instrumento estão cada vez mais ganhando espaço e seguindo nesta carreira profissional. Um exemplo é uma aluna do Ensemble que passou no concurso nacional para sargento músico da Marinha do Brasil”, destacou Glaucio.

O professor enfatiza que o projeto impulsiona essas conquistas e contribui para a inserção das mulheres no mercado musical, tanto em Belém quanto em outras regiões do país.

Para participar do Ensemble, é necessário ter domínio intermediário do saxofone e boa leitura de partituras. Podem se inscrever alunos regulares de instituições musicais ou ex-alunos com habilidades no instrumento. As inscrições são abertas no início de cada ano letivo, e o projeto já recebeu participantes de outras instituições, como a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade do Estado do Pará (UEPA).

O professor Glaucio Lobo ressalta que o projeto foi pensado estrategicamente para alcançar diversos objetivos pedagógicos e culturais. “Minha intenção é que o projeto saia dos muros e alcance bairros, distritos, municípios, estados e até outros países, levando a estrutura do Ensemble de Saxofones a diferentes públicos. Queremos integrar música e cultura paraense em concertos didáticos, palestras e workshops”, afirmou.

Saldos positivos

Ao longo de 2024, 23 pessoas foram selecionadas para participar do Ensemble. Durante o ano, o grupo teve oportunidade de estudar repertórios específicos, vivenciar práticas musicais em conjunto e receber orientações de músicas experientes.

Entre as atividades realizadas no ano passado, destacam-se as palestras ‘Estratégia na Prática do Saxofone’, ministrada por Danilo Couto, e ‘O Mapa da Improvisação – como criar solos em músicas paraenses’, apresentada por Vinícius Ribeiro. Além disso, o projeto realizou a primeira edição do Simpósio de Saxofone do IECG.