Traslado dos Carros: Saxofonista presta homenagem e toca 'Nossa Senhora' na romaria

Durante o Traslado dos Carros, que acontece em Belém nesta quarta-feira (9/10), um saxofonista prestou sua homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Em um dos trechos da romaria, que conta com aproximadamente 30 mil pessoas, o músico executou "Nossa Senhora", hino eternizado na voz do cantor Roberto Carlos.

O rapaz acompanhava a passagem da berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré na rua Antônio Barreto, quando começou a tocar a canção. A música, que é frequentemente tocada na procissão do Círio de Nazaré, embalou a passagem dos 14 carros do traslado pelo trecho da via.

Conheça os carros conduzidos no Traslado

1. Carro de Plácido

2. Barca da Guarda Mirim

3. Barca Nova

4. Cesto de Promessas

5. Barca com Velas

6. Barca Portuguesa

7. Barca com Remos

8. Carro Dom Fuas

9. Carro da Sagrada Família

10. Carro da Saúde

11. Quatro Carros dos Anjos