Projeto 'Cidade em Frestas' realiza evento com produções de arte, neste sábado, 25

Apresentado pela ativista política e feminista, Milene Lauande, esta edição também conta com a participação de artistas com siginificativa atuação no bairro da Marambaia, como o grupo de Vivência Percussiva da região, liderado pelo músico Flávio Gama; e o artista plástico Cuité Marambaia, educador e compositor de boi bumbá e catimbó. As projeções acontecerão para o público que estiver nas ruas, no endereço: Conjunto Mendara I, Rua A, nº 543, e também será transmitido on-line.

O projeto tem levado ações desse tipo para as ilhas que circundam Belém e bairros da região desde 2018. O intuito é abrir espaço para ocupação em praças, becos e caminhos com produções das mais diversas artes, principalmente locais. Devido a pandemia, todos os cuidados sanitários serão tomados, incluindo o limite de ocupação de pessoas.

As mostras trarão o trabalho de artistas que compartilharam seus olhares sobre as ilhas de Belém: Renata Aguiar, Samara Lima, Marcelo Rodrigues, entre outros. A transmissão acontecerá às 19 horas nas redes sociais do 'Cidade em Frestas'.