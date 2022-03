​Projeto Bienal das Amazônias chega em Belém a partir de junho

Utilizar a arte para conhecer melhor e valorizar a Amazônia é um dos principais objetivos do projeto “Bienal das Amazônias”, que chega na capital paraense a partir de junho deste ano. Em sua primeira edição, serão montadas exposições e performances artísticas em vários pontos da cidade para refletir e conhecer as múltiplas Amazônias que cortam os territórios de nove países. O debate terá continuidade com o fórum que será realizado no início de julho e depois, prosseguirá com o circuito itinerante da bienal pelas cidades de Marabá (PA) e São Luís (MA).

Segundo a idealizadora do projeto, Lívia Condurú Sampaio, o foco é entender e reconhecer a Amazônia através da arte. "A gente está muito habituado a assistir as pessoas usarem o nome da Amazônia para falar sem conhecer a nossa realidade. Então, ficam vendendo esse discurso da sustentabilidade, da floresta em pé, mas pouco se compreende a Amazônia enquanto universo de gente. Um capital social vital para a sobrevivência do próprio bioma", afirmou.

Lívia ressalta também que o fato de ser uma Bienal pensada por mulheres incorpora, ao projeto, um olhar diferenciado, que tem consciência da mulher como corpo político e do paralelo que se pode fazer entre as mulheres e as Amazônias, ambas marcadas por estereótipos que as invisibilizam, comoditam e violentam.

O projeto é promovido pela Apneia Cultural e tem como diretora artística Yasmina Reggad, co-curadora do Pavilhão da França na Bienal de Veneza 2022. A curadoria é compartilhada entre Flavya Mutran, fotógrafa paraense e doutora em Artes Visuais, Keyna Eleison, diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), Sandra Benites, curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) e Vania Leal, curadora independe amapaense.