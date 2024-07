Programação gratuito em Belém: conheça as exposições de 'Uma Noite no Museu' desta sexta (5)

Na próxima sexta-feira (05/7), a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza mais uma edição do projeto “Uma Noite no Museu”, das 18h às 22h, oferecendo ao público uma programação gratuita e diversificada ao público. Os visitantes terão acesso a três novas exposições, sessões de cinema e uma mostra de economia criativa, distribuídos em vários espaços culturais de Belém.

Além dos espaços do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIMM), que inclui o Museu de Arte Sacra (MAS), Museu do Encontro (no Forte do Presépio), Museu do Círio, Museu do Estado do Pará (MEP), Centro Cultural Palacete Faciola, Museu da Imagem e do Som (MIS) e Parque Cemitério Soledade, o público poderá visitar pela primeira vez em um horário alternativo o Museu de Arte de Belém (Mabe).

No Mabe, a exposição "Levantes Amazônicos" explora as relações entre imagens, emoções e lutas políticas na Amazônia, com obras de 43 artistas locais, em exibição até 28 de julho.

Além disso, Sanchris Santos apresenta também a exposição individual "Impermanência", com pinturas, esculturas e vídeo-performance, inaugurada com uma apresentação performática de Jaime Barradas, às 19h, e em exibição até dia 8 de setembro.

Para a diretora do Museu de Arte de Belém, Nina Matos, a importância de abrir as portas para o público é dar uma oportunidade única para os visitantes conhecerem o acervo do espaço e apreciarem as obras de artistas locais. "Nesta sexta-feira, os visitantes poderão contemplar a abertura de duas potentes mostras nas nossas galerias térreas. Convidamos a todos para esse momento especial", reforça Nina, incentivando a participação no evento cultural.

Ela também ressalta a diversidade e a relevância do acervo do museu, que inclui obras dos séculos XIX. “Como pinturas, esculturas, peças de mobiliário, gravuras, reelaboração de cerâmicas indígenas e muito mais”, acrescenta a diretora.

Já no Museu de Arte Sacra, destaca-se a mostra "Juruti - Festival das Tribos", do fotógrafo Alexandre Baena, celebrando os 30 anos do Festribal, aberta até 30 de julho.

Outras atrações incluem instalações como "Reflorestar o Imaginário" de Hal Wildson no Forte do Presépio e visitas guiadas conduzidas pela professora Ida Hamoy no Parque Cemitério Soledade.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) exibirá uma mostra de curtas dos alunos de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará (UFPA), a partir das 19h. Na programação, destaca-se o Fotógrafo de Família, de Denise Espíndola; Ladrão, de Felipe Cordeiro; Não Existem Mártires, Apenas Marketing, de João Luciano; O Filho do Homem, de Fillipe Rodrigues, e o clipe musical “Fala a Verdade”, de Maurício Moraes.

No MEP podem ser visitadas as exposições “Bancos Indígenas do Brasil, Grafismos” e “Por Dentro do Acervo de Arte da Casa das Onze Janelas”, assim como o Projeto Reserva Técnica Visitável de Arqueologia, e a maquete do casarão do Museu da Consciência Negra.

A programação noturna também contará com o Preamar da Criatividade na Praça da Fonte, com empreendedores locais de Economia Criativa e apresentação do grupo Boi Veludinho às 19h. A feira acontece das 17h às 21h, ampliando as opções culturais e artísticas oferecidas ao público durante "Uma Noite no Museu".

Serviço:

Projeto ‘Uma Noite no Museu’

Data: sexta-feira (05/6);

Horário: 18h às 22h;

Local: circuito inicia na Praça Frei Caetano Brandão, bairro da Cidade Velha, em Belém;

Entrada gratuita.