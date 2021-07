Programação do Preamar de Verão movimenta final de semana em Belém

Teatro e música estão na programação deste final de semana do Preamar de Verão. A ação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) está disponibilizando atrações culturais gratuitas para a população em Belém, sempre a partir das 17h, no Teatro Estação Gasômetro. Além de presenciais, as apresentações também podem ser conferidas pelas redes sociais.

Neste sábado (17), a programação começa com o espetáculo "É o Nicota e Lelé em: O Fantasma Cabeça de Vento", do Grupo Iniciart, com direção de Otávio Freire. Em seguida, será apresentada a peça "Fashion Fake - A Roupa Quase Nova do Rei", da Cia de Teatro Madalenas, com direção do ator e dramaturgo, Leonel Ferreira.

Espetáculo Fashion Fake é opção de lazer no final de semana (Carol Abreu/ Divulgação)

“O espetáculo nasceu do incômodo com o momento político em que vivemos no país. Ainda que o texto original seja do final do século XIX, ele se mantém atual porque trata de questões caras ao ser humano: a ética. Vivemos um momento em que a vaidade vale mais que a vida. Onde o povo se deixa enganar com falsas promessas”, conta o diretor.

Ele ressalta, no entanto, que a peça que estreou no mês passado no formato on-line, é leve e deixa uma mensagem de otimismo ao público. “Fazemos uma convocação para não cairmos em desânimo, porque tudo que foi conquistado se deu com o esforço e dedicação de muitos. Nada foi de graça. Acreditamos que o amor vencerá o ódio e viveremos dias felizes como um grande desfile apoteótico de uma escola de samba: fantasia e realidade convertidos em alegria e prazer", afirma.

No domingo (18), a música toma conta do teatro com as seguintes atrações: Jade Lima, em seguida, Pérola Negra e encerra a noite a banda Vingadores do Brega, com um repertório que mistura humor a grandes clássicos do brega paraense e músicas latino-amazônica.

O grupo formado por Batman (vocal), Deadpool, Capitão América (saxofone), Homem Aranha (guitarra), Venom (baixo), The Flash (bateria) e Super Shock (percussão) promete agitar os presentes. “Estamos preparando um super show com muita boa música, muita irreverência e as surpresas que os Vingadores do Brega sempre preparam em todas suas apresentações”, garante o vocalista Batman, que prefere não revelar sua real identidade, assim como os outros componentes do grupo.

A expectativa para o show para um público com um número maior de pessoas – cerca de 200 – está empolgando os músicos da banda. “Estamos bem felizes, porque antes da pandemia tínhamos um público de cinco mil e até 500 mil pessoas, como foi no Festival de Almeirim. Ficamos tristes longe do nosso público, mas graças a Deus as coisas estão voltando gradativamente, por isso estamos bem empolgados com essa nova retomada e com muita expectativa para levar alegria ao povo”, reforça.

Agende-se:

Lives do Preamar de Verão

Canal do Governo do Estado no YouTube e aos domingos também pela TV Cultura do Pará

Para a programação presencial é preciso comparecer com uma hora de antecedência à bilheteria do teatro para retirar o ingresso. Serão distribuídos 200 no total.

Programação:

Dia 17/07 (sábado):

17h - Grupo Iniciart (Dir. Otávio Freire) - Espetáculo: "É o Nicota e Lelé em: O Fantasma Cabeça de Vento"

18h - Cia de Teatro Madalenas (Dir. Leonel Ferreira) - Espetáculo: "Fashion Fake - A Roupa Quase Nova do Rei"

Dia 18/07 (domingo)

18h - Jade Lima

19h - Pérola Negra

20h - Vingadores do Brega

Dia 24/07 (sábado):

17h às 20h - Slam Dandaras do Norte (poesia periférica e corpo poético), Hip-hop que te move (Break), Juízes MC's (Rap Gospel), Batalha de Titãs especial conhecimento (Batalha de MC's), Manas do Rap PA (Rap Feminino), Shaira Mana Josy - Mestra de Cerimônia (MC), Máfia da Baixada (Grupo Rap Masculino), R-3 (Rap de Icoaraci).

Dia 25/07 (domingo):

17h - Karol Diva

18h - Banda Lambas

19h - Carroça da Saudade (DJ Tom Máximo)