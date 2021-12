Programação do Festival Psica continua neste sábado com shows de Karol Conká, Marina Sena, Gigante C

Foi com casa cheia que a nona edição do Festival Psica deu a largada no final de semana intenso de shows. Na última sexta-feira (17), o Píer das Onze Janelas e o Insano Marina Club reuniram milhares de pessoas vacinadas contra a covid-19 para dançarem ao som de Arraial do Pavulagem, Fruto Sensual, Bando Mastodontes, Rap Amazônia no Ataque, FBC e outros grandes artistas na cena local. Neste sábado (18), a programação continua com Karol Conká, Marina Sena, Gigante Crocodilo Prime e muito mais. A festa ocorre no estacionamento do Shopping Bosque Grão-Pará, a partir das 16h30.

O Arraial do Pavulagem protagonizou grandes momentos no primeiro dia de evento. Ao som de sucessos inspirados nas festividades amazônicas, o grupo levou o público do Psica de volta aos domingos de junho pré-pandemia, quando as ruas do bairro do Campina se enchiam de brincantes dos tradicionais “arrastões”. Como era de se esperar, ninguém ficou parado. “Do coração do Arraial do Pavulagem, estamos honrados por termos feito parte dessa noite especial. Convidamos todo mundo para a programação que continua neste sábado e domingo. Precisamos colocar alegria no coração”, disse Júnior Soares, músico do Pavulagem.

Uma das atrações mais esperadas da noite, o rapper de Belo Horizonte, FBC, estreou sua carreira solo na capital paraense na nona edição do Festival Psica. “Já vim em Belém três vezes: na primeira, foi uma batalha de MCs, na segunda, vim quando cantava com o Djonga e, agora, apresento minha carreira solo. Posso dizer que a expectativa já é de voltar no ano que vem porque está sendo um sucesso. A cultura de arte periférica me conecta com o público paraense”, declarou o artista, que torce pelo show de sua conterrânea mineira, Marina Sena, que se apresenta neste sábado: “Galera, vai lá ver a Marina. Mineira, braba, do Norte de Minas, pessoa que sabe dar valor ao que tem”.

Quem também está na expectativa para o show de Marina Sena é a jornalista Jaquelliny Lopes: “Estou ansiosa para o show da Marina. Sem dúvida, é a apresentação que eu mais estou esperando. Sou grande fã dela”. Jaque, que está no seu segundo Psica, ainda destacou a importância do espaço dado à cultura regional. “Estão vindo muitos artistas locais que eu não conhecia e estou tendo a oportunidade de conhecer, assim como rever outros. Sou grande fã do Arraial do Pavulagem, fazia muito tempo que a gente não via o grupo na rua e foi uma sensação indescritível”, contou.

Neste sábado (18), a festa continua com Baixo Calão, Os Amantes, Íris da Selva, Torture Squad, Layse e Os Sinceros, Nic Dias + Vandal, Flor de Mururé, Jeff Moraes, Marina Sena, Noite Suja, Chico César, AQNO, Karol Conká, Zek Picoteiro e Gigante Crocodilo Prime. A programação inicia às 16h30, com quatro palcos montados no estacionamento do shopping Bosque Grão Pará. Os shows são destinados a pessoas vacinadas com as duas doses da vacina contra a covid-19 e estão com ingressos disponíveis pelo site ingresse.com/psica2021.