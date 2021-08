Programação do Circular é aberta nesta sexta com o 'Mapa do Afeto'

As memórias afetivas dos moradores do bairro da Cidade Velha poderão ser conhecidas a partir desta sexta-feira, 13, até domingo (15) na Mostra Mapa do Afeto. O evento integrará a programação da 36ª Edição do Circular Campina Cidade Velha e traz entrevistas com 19 pessoas de diferentes gerações que ajudaram a montar um mapa diferente do bairro. O evento ocorrerá na sede da Associação Fotoativa, na Praça das Mercês, das 10h às 20h.

O projeto Mapa do Afeto foi lançado em 2020, com livro e mapa impressos, mas de forma digital, sem presença do público, por causa da pandemia. O Circular decidiu, agora com todos os cuidados contra a Covid, lançar o livro de forma presencial, com direito a exposição de fotografias e autógrafos dos autores que participarão de rodas de conversa, com o público. Além disso, a programação trará ainda a feirinha criativa, bate papo, apresentações musicais e videomapping.

“O que tem de mais precioso nesses depoimentos são as histórias, as memórias, inclusive neste momento em que poucas pessoas parecem estar valorizando a memória. Saber o que tinha naquele bairro há 30 e 40 anos, é uma memória que eu não tenho, e isso é muito precioso. Essas pessoas mapeando na cabeça delas essa Cidade Velha do século passado é muito bacana”, ressalta a coordenadora do Circular, Adelaide Oliveira.

O projeto Mapa do Afeto foi executado pela produtora cultural Tamara Saré, em 2019, durante três meses, 19 entrevistas com pessoas de diferentes gerações, com memórias distintas sobre o bairro da Cidade Velha. “O projeto focou nas periferias do bairro da cidade velha que na maior parte das vezes passa desapercebida. Trabalhamos muito tempo ali no beco do Carmo, no canal da Tamandaré, e conseguimos prospectar algumas pessoas que estariam fora do centro do bairro. Procuramos ter essa diversidade e toda essa equipe coordenada pelo Michel Pinho foi muito importante para dar essa abordagem e reunir essa diversidade toda ao final do projeto”, explica.

A metodologia de trabalho envolveu entrevistas e levantamento de material fotográfico do bairro que remetesse às memórias das pessoas dos equipamentos e serviços, que hoje fazem parte do relacionamento afetivo dos moradores. Os autores são o historiador, fotógrafo e atual presidente da Fumbel, Michel Pinho, além da antropóloga Lorena Mendes, da geógrafa Nabila Pereira e dos jornalistas Alexandre Yuri e Yorranna Oliveira.

A exposição “A Pele que Habito” faz parte desse mesmo conteúdo, reunindo fotografias inspiradas nas narrativas dos antigos moradores e jovens de diversas idades, profissões e gêneros que vivem no bairro da Cidade Velha.

Algumas também foram produzidas durante a atuação dos fotógrafos Otávio Henriques e Cláudio Ferreira, ao longo de diversas edições do Circular; outras foram feitas sob encomenda à fotógrafa Ursula Bahia. Na Mostra Mapa do Afeto, a exposição também conta com sonorização de trechos de entrevistas, com edição de Beto Fares e Regina Silva.

PROGRAMAÇÃO

A programação inicia logo pela manhã, com feirinha criativa e a exposição “A Pele que Habito”, dos fotógrafos Otávio Henrique, Cláudio Ferreira e Ursula Bahia. Haverá visitação dos alunos da Escola Felipe Smaldone, e bate-papo com os fotógrafos. Pela parte da tarde, será feito o lançamento oficial do livro homônimo que deu origem à mostra, seguido de roda de conversa com pesquisadores/autores.

No sábado (14), ocorre a feirinha criativa, reunindo a produção de parceiros da rede Circular Campina Cidade Velha e a exposição. De tarde, a artista e designer Renata Segtowick é convidada da roda de conversa para falar sobre o processo criativo de ilustração do Livro Mapa do Afeto.

Já a programação no domingo (15), começa pela manhã com a exposição e a feirinha abertas, contando pela parte da tarde com shows da cantora Karen Tavares e, em seguida, da Banda Puget Blues. O encerramento será com projeção videomapping, do artista premiado Kauê Lima.

Agende-se:

Mostra Mapa do Afeto - Circular Campina Cidade Velha

Palestra “Encruzilhada digital: memória, afetividade e patrimônio”

De 13 a 15 de agosto

Local: Associação Fotoativa – Praça das Mercês - Campina

Horário: 10h às 20h