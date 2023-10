Profissionais paraenses se destacam trabalhando com moda em Paris

Todos os anos, inúmeros profissionais de moda do Brasil partem para a carreira internacional a fim de realizar sonhos e objetivos na área. E essa cultura não é diferente no Pará. Grandes profissionais paraenses, que partiram para a aventura profissional em cidades da Europa celebram hoje o sucesso e o sonho realizado de participar de grandes eventos de moda. Como o fotógrafo paraense Cris Vidal, o maquiador Alan Leal e a modelo Aline Resplandes.

Morando atualmente em Paris, na França, Cris comentou que a vontade de conhecer o mundo da moda o levou para fora do país. “Em 2017, fotografei a modelo Bárbara Romer no Rio de Janeiro e ela morava na Itália há 15 anos. Então ela me ajudou bastante nesse processo”, iniciou. Cris ressaltou que o mercado da fotografia na Europa, principalmente na França é abundante, porém é preciso ter uma construção por ser ainda fechado”, explicou.

Cris destacou ainda que o Brasil tem crescido bastante no mercado da moda, principalmente devido às influencers brasileiras que estão cada vez mais presentes. “Eu estou com vários projetos, uns para ainda esse ano e outros para 2024, inclusive já estou em Portugal colocando alguns em prática, mas infelizmente não posso contar muito”, confessou.

Já Allan, destaque como maquiador na França, a ida para o país foi influência de sua mãe. “Fizemos uma viagem para França, na cidade de Lyon, onde cresci, estudei e me formei como maquiador em 2012”, detalhou. Hoje, Allan celebra uma grande conquista. “Esse ano, assinei meu primeiro desfile em Paris como leader maquiador durante a Fashion Week”, comemorou. O maquiador contou ainda que assinou a beleza da modelo e atriz, Maria Fernanda Candido, além de ter realizado vários trabalhos com a modelo Isabeli Fontana.

A modelo Aline Resplandes, também residente de Paris, contou que trabalhar como modelo teve esteve em seus planos de vida. “Surgiu a oportunidade de conhecer a França, então não perdi tempo. Preparei meu material e fiz contato com algumas agências”, declarou. Aline destacou que teve a chance em sua segunda entrevista.

Aline destacou que “sempre nos trabalhos que falo que sou brasileira, vejo um encantamento no olhar deles. Aqui eles são, em sua maioria, apaixonados pela nossa cultura e pelas nossas florestas, em especial, a Amazônia”, celebrou.