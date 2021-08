Professora Rossilene Guzzo lança livro de poesias 'Crônicas Cotidianas'

“Crônicas Cotidianas” é o novo livro da professora Rossilene Araújo Guzzo. A obra é inspirada nos diálogos semanais do programa “Fé e Vida”, veiculado na Rádio Nazaré, em que a autora e o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio Assis, dividem com o público reflexões sobre sentimentos do dia a dia.

“Crônicas Cotidianas” terá uma live de pré-lançamento nesta quinta-feira, 12, com transmissão pelo Facebook de Rossilene Guzzo, a partir das 17 horas.

A ideia de escrever “Crônicas Cotidianas” surgiu das conversas no rádio sobre os sentimentos que costumam passar despercebidos a muitas pessoas durante o cotidiano. Rossilene é professora aposentada, mestre em Administração: Gestão de Recursos Humanos.

“O livro foi focado sobre os temas que a gente faz reflexão na rádio. Transformei vários temas em crônicas e acabei fazendo esse livro que deve ajudar várias pessoas a refletir um pouco sobre tudo isso que perpassa sobre a vida da gente. Cada semana a gente faz reflexão sobre um tema”, explica a autora.

Os temas abordados no livro são: amizade, altruísmo, cansaço, coragem, diálogo, esperança, fé, honestidade, solidão, inveja, justiça, medo, oração, perdão, empatia, prudência, simplicidade e tentação.

O programa de rádio é veiculado todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas. Após cada edição do “Fé e Vida” no rádio, Rossilene experimentou o retorno de vários ouvintes. “Decidi registrar (escrever) para que as pessoas possam fazer uma reflexão melhor”.

“Crônicas Cotidianas” não é um livro católico, mas “um guia de espiritualidade”, que “alimenta a fé” e “fortalece o coração”. A publicação em meio físico é da Drago Editorial, do Rio de Janeiro, cidade em que a professora deve realizar o lançamento posteriormente. A previsão é de que, futuramente, será comercializada a obra em formato de e-book.

Esse é o segundo livro da autora, que publicou anteriormente a obra acadêmica “Terceiro Setor- Um caminho para a responsabilidade social”. "Crônicas Cotidianas" inaugura a nova fase de Rossilene Guzzo como escritora. Durante a fase de isolamento social imposta pela pandemia ela se dedicou a escrever não apenas um livro, mas dois. O próximo lançamento está previsto para o ano que vem.

Pré-lançamento

O pré-lançamento de “Crônicas Cotidianas” será realizado em uma roda de conversa com a participação da autora e de duas convidadas: a ativista social Pâmela Massoud e a voluntária Miriam Freitas. Durante a live, será realizada a venda de exemplares físicos.

O recurso arrecadado com a venda dos exemplares no pré-lançamento serão convertidos em favor da instituição filantrópica Pio de Nossa Senhora das Graças filantrópica, situada no Guamá, em Belém, que oferece atividades de leitura, esporte, lazer e arte a 320 crianças de famílias em condição de vulnerabilidade social residentes naquele bairro e também no Jurunas, Cremação, Condor e Terra Firme.