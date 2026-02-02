Capa Jornal Amazônia
Professor Kardec Oliveira lança dois livros sobre liderança e oratória no Sesc Ver-o-peso

Evento ocorre nesta terça-feira, 3 de fevereiro, no Boulevard Castilhos França, e inclui roda de conversa com a professora Adrine Motley

O Liberal
fonte

O evento ocorrerá no dia 3 de fevereiro, no Sesc Ver-o-peso, localizado no Boulevard Castilhos França, das 18h às 21h ()

O professor Kardec Oliveira lançará dois novos livros, “Formação em liderança e dinâmica de grupo – Liderança humanizada e inteligência emocional” e “Oratória: técnicas para falar em público”. O evento ocorrerá no dia 3 de fevereiro, no Sesc Ver-o-peso, localizado no Boulevard Castilhos França, das 18h às 21h. As publicações são voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Além da sessão de lançamento, a programação incluirá uma roda de conversa com o autor e a professora Adrine Motley. Mestra em Estudos Literários, Motley e Oliveira aprofundarão o debate sobre comunicação, relações humanas e liderança no ambiente coletivo.

"Formação em Liderança" explora gestão de grupos

A obra “Formação em liderança e dinâmica de grupo – Liderança humanizada e inteligência emocional” aborda a essência da liderança e a compreensão do funcionamento de grupos. O livro destaca as competências e habilidades fundamentais para quem ocupa posições de comando.

A publicação discute o papel das dinâmicas de grupo, seus objetivos e aplicações. Analisa ainda os diferentes estilos de liderança e seus impactos no coletivo.

Temas como administração de conflitos e inteligência emocional também são apresentados como pilares nas relações entre líderes e liderados.

"Oratória" oferece técnicas para comunicação eficaz

“Oratória: técnicas para falar em público” apresenta caminhos práticos para aprimorar a comunicação e o desempenho diante de plateias. O livro trabalha desde o mindset da comunicação até aspectos como consciência corporal, uso da voz e estruturação do discurso.

A obra enfatiza a importância de criar conexão com o público. Também aborda a utilização de narrativas capazes de gerar envolvimento, significado e impacto.

Oratória: técnicas para falar em público

Formação em liderança e dinâmica de grupo – Liderança humanizada e inteligência emocional

Kardec Oliveira
