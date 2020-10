Professor Fernando Hage lança livro durante colóquio

Após um mergulho de 11 anos nos escritos, nos desenhos e na trajetória de João Affonso, o professor paraense Fernando Hage vai publicar seu primeiro livro "Entre palavras, desenhos e modas: um percurso com João Affonso", nesta sexta-feira, às 10h30, de forma virtual durante o Colóquio de moda. Para quem não sabe, João Affonso foi um grande intelectual do século XX e autor do primeiro livro de história da moda que se tem notícia.

Fernando Hage explicou que sua pesquisa iniciou durante o mestrado, em 2008, e desde quando ele teve contato com a obra de João Affonso o interesse foi crescendo. João Affonso era Maranhense, mas durante muito tempo viveu em Belém e, talvez essa proximidade com a terra natal de Fernando Hage tenha aflorado esse interesse pela pesquisa.

"Pelo que se tem notícia ele é o autor do primeiro livro de moda do país. E quando me peguei fazendo a pesquisa o interesse foi só aumentando. Dei início com esse processo e, no ano passado, terminei o livro", explica o professor.

Fernando Hage diz ainda que dividiu o livro em três partes: trajetória, o livro e as crônicas de João Affonso. "Durante pesquisa em periódicos antigos descobri crônicas dele sobre moda no jornal Folha do Norte. No livro coloquei quatro textos dele na íntegra. É um material muito importante e rico para os estudiosos de moda e arte de modo geral", destaca Fernando Hage.

O autor conduz ainda a leitura pelo universo da literatura naturalista maranhense, pelo desenvolvimento das caricaturas, pelos modos de vestir e pelo cotidiano das cidades de São Luís e Belém do final dos oitocentos registrados em desenhos, pela influência de Paris e pela moda dos chapéus da Belle Époque, até a análise da construção de um livro de história da moda brasileiro, sob influência europeia, mas com excertos locais.

“O livro pretende explicitar a visão de mundo de um autor referencial para o entendimento não só de uma história particular, mas também dos valores ligados ao contexto histórico e à produção artística e intelectual da transição do século XIX até as primeiras décadas do século XX, que abarcam as artes visuais, a literatura, o teatro, a moda e o vestuário”, explica Fernando.

João Affonso participou do movimento cultural efervescente da Belle Époque na Amazônia e em Paris, e deixou como legado o primeiro livro de história da moda escrito por um brasileiro de que se tem notícia, Três séculos de modas, que também foi apresentado como exposição artística em Belém.

Sobre o autor

Fernando Hage é doutorando em Artes (UFPA), mestre em Moda, Cultura e Arte (SENAC), bacharel em Design (UEPA) e entre outros títulos.

Atua como pesquisador de temas relacionados à historiografia da moda, história da moda brasileira, cultura amazônica, design e identidade e economia criativa. Atua também como consultor na área de pesquisa e desenvolvimento de produto em projetos como Território da Moda do Espaço São José Liberto (Igama) (Belém), e foi premiado no Prêmio Economia Criativa do Ministério da Cultura (2012), pela iniciativa de divulgação do trabalho de criadores locais, intitulada Caixa de Criadores. Possui textos publicados no livro História e cultura de moda (2011), Estudos de Indumentária e Moda no Brasil (2019) e Atos de Escritura 3 (2019).