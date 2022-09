Produtor musical critica postura de Anitta em entrevista: ‘Se tiver que tirar a calcinha…’

Em entrevista para o produtor musical Clemente Magalhães, do canal “Corredor 5”, Miguel Plopschi, também produtor musical, opinou sobre a atual indústria da música brasileira e alguns artistas que surfam na onda comercial como Anitta. Ele comparou a postura de trabalho da intérprete do hit “Girl From Rio” com a da cantora Fernanda Abreu, ex-vocalista da banda Blitz. “Se tiver que tirar a calcinha e dar para os três que estão aqui, porque gostou, ela dá. Ela é isso que canta, é uma pessoa para isso. A outra não, é uma menina de mentalidade”, disparou.

Miguel Plopschi iniciou carreira como saxofonista do grupo The Fevers, no início da década de 1960. No mesmo período, se mudou para o Brasil. Produziu discos para artistas como Wanderley Cardoso, Paulo Sérgio, Fernando Mendes, José Augusto, Reginaldo Rossi, Odair José, Agnaldo Timóteo e os próprios Fevers, entre outros.

Durante a entrevista ele também criou outra polêmica: disse que o pai de Cazuza morreu cedo por não aceitar o filho. “Ele não aceitava a condição dele. No começo, até Cazuza ficar doente eram brigas homéricas. Depois que viu que o filho era de fato um dos maiores artistas brasileiros da época, percebeu que agiu mal com ele”, relembrou.

Miguel também explicou que errou com o cantor Fábio Jr., por não tê-lo apoiado no lançamento da música “Alma Gêmea”, composta por Peninha, e que explodiu nas paradas de sucesso na década de 1990. “Eu gravei um disco com o Fábio Jr., eu o tirei da Sony e foi a minha última contratação. Quando ele fez comigo o segundo disco, eu já estava saindo e ele me mostrou ‘a metade da laranja’”, falou. E completou: “Nunca imaginei que essa música seria um sucesso e até hoje não gosto dela”, concluiu.