Procedimentos estéticos das celebridades inspiram seguidores

No ano de 2022 os famosos não pouparam vaidade quando o assunto foi procedimento estéticos corporais e faciais. Um dos maiores destaques foi a harmonização facial, técnica usada pela cantora Gretchen e seu marido paraense, Esdras Souza. As redes sociais se encheram com os antes e depois de famosos como Gkay, Eliezer, Luana Piovani, entre outros. Em Belém não foi diferente, principalmente com as festas de final de ano e a proximidade do Carnaval 2023, famosos e anônimos tendem a buscar procedimentos em alta para o tão sonhado “rosto ideal”. O grupo Liberal conversou com especialistas no assunto para informar seus leitores como fazer os procedimentos com segurança e confiança.

Suzanne Vianna é médica dermatologista e também especialista em obesidade. Ela reforça que um acompanhamento especializado e individualizado é importante. Por isso, além da avaliação em saúde, quem optar pelos cuidados estéticos também poderá fazer acompanhamento com a fisioterapeuta dermatofuncional, Jéssica Moraes e com a técnica de enfermagem e Massoterapeuta, Nayara Carvalho. As duas profissionais dão dicas de cuidados com o corpo na clínica e em casa, e revelam quais são os procedimentos mais procurados pelas celebridades no Brasil.

Jéssica Moraes atua na área há nove anos e sua especialidade é a intradermoterapia. "Meu diferencial é a excelência nos resultados a curto e médio prazo. O momento de cuidar da autoestima é agora. Essa rotina traz benefícios físico e mental. Três passos básicos: ingerir a quantidade de água adequada diariamente, alimentação de acordo com seu objetivo associado aos recursos estéticos que aceleram os resultados", afirmou.

Jéssica destaca também que a tendência para o próximo ano é que essa procura seja ainda maior. “As pessoas antes tinham uma certa resistência em procedimentos estéticos e agora vem crescendo cada vez mais. Temos uma gama de produtos muito maior para oferecer, com cada vez mais segurança e eficácia”.

Já Nayara Carvalho explica que é possível fazer uma avaliação gratuita no consultório para fechar um protocolo ideal para as necessidades da pessoa interessada. “O meu estilo de massagem é totalmente diferente do convencional, trazendo benefícios desde a primeira sessão. Trabalho com técnicas de liberação miofascial, regulação intestinal, melhora na retenção de líquidos e tensão muscular”, destacou.

Os procedimentos em alta e que também caíram no gosto dos famosos, de acordo com a dermatologista Suzanne Vianna, são: bioestimulação com colágeno, skinbooster, preenchimento com ácido hialurônico, intradermoterapia ('enzimas' e remodelação glútea).

