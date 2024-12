'Prison Break', série de sucesso nos anos 2000, ganha reboot sem personagens originais

A série “Prison Break”, de grande sucesso nos anos 2000, deve ganhar um reboot em breve. A produção do Hulu, streaming norte-americano, está em desenvolvimento e tem Elgin James como responsável. Personagens originais, como Michael Scofield e Lincoln Burrows, interpretados por Wentworth Miller e Dominic Purcell, não devem retornar.

A nova versão da trama se passa no mesmo universo e foca em novo elenco. O seriado é em parceria com a 20th Television, de acordo com o Deadline. Elgin James é o produtor executivo da obra, junto a Dawn Olmstead, Paul Scheuring (criador da série original), Marty Adelstein e Neal Moritz.

A primeira versão de “Prison Break” foi exibida entre 2005 e 2017, com cinco temporadas e 90 episódios. Com nota 8,7/10 no IMDb e 61% de aprovação no Rotten Tomatoes, o seriado está disponível na Netflix e Disney+.

Confira trailer e sinopse de “Prison Break” (2005-2017)

Lincoln Burrows (Dominic Purcell) é condenado por um crime que não cometeu e vai parar no corredor da morte. Preso na penitenciária Fox River, Lincoln recebe ajuda do irmão, Michael Scofield (Wentworth Miller), um engenheiro que vai parar no mesmo local e traça o plano perfeito para a fuga da cadeia. Para livrar o irmão da morte, Michael precisa enganar a doutora Sara Tancred (Sarah Wayne Callies) e se juntar a criminosos de alto risco, como Fernando Sucre (Amaury Nolasco), Theodore 'T-Bag' Bagwell (Robert Knepper) e John Abruzzi (Peter Stormare).