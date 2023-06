Príncipe Harry presta depoimento contra grupo de tabloides britânicos por suposto grampo telefônico

O príncipe Harry esteve em um tribunal de Londres nesta terça-feira, 6, para prestar depoimento em processo contra um jornal e tornou-se o primeiro membro da família real britânica a depor na Justiça em mais de um século. Harry foi convocado ontem, 5, mas não compareceu.

Na audiência, ele e outras 100 pessoas testemunham contra um grupo de tabloides por suposto grampo telefônico. O grupo move o processo contra o Mirror Group Newspapers (MGN), editora que reúne os tabloides "Daily Mirror", "Sunday Mirror" e "Sunday People". A acusação é que os jornais grampearam seus telefones entre os anos de 1991 e 2011 para obter informações.

Harry disse que se sente hostilizado pela imprensa britânica desde o nascimento. "Sinto hostilidade da imprensa desde que nasci [...] Alguns dos editores e jornalistas são responsáveis por causar muita dor, chateação e, em alguns casos - talvez inadvertidamente - morte", pontuou Harry.

"Descobrir os métodos ilegais de como as informações (para alguns) artigos foram obtidas certamente me chocou", afirmou o filho do Rei Charles.

Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono. Ele e a duquesa Meghan Markle não têm uma boa relação com a imprensa. No último mês o casal relatou que sofreu uma perseguição de carro e quase tiveram um acidente por causa de um paparazzi nas ruas de Nova York.