Primeira Mostra de Teatro On-Line se encerra com monólogo com Mel Lisboa

A 1ª Mostra Teatro On-Line da Associação de Produtores Teatrais Independentes (APTI) se encerra neste final de semana com dois espetáculos “Madame Blavatsky”, monólogo com a atriz Mel Lisboa e “Meu Amigo Charlie Brown, o Musical”, com Tiago Abravanel vivendo o personagem Snoop.

Os ingressos custam a partir de R$ 25 sendo possível assistir a peça escolhida por 48 horas. Toda a renda arrecadada será revertida ao Fundo Marlene Colé, que vem apoiando os profissionais das artes cênicas nesse período de pandemia.

A atriz Mel Lisboa se dedicou de corpo e alma para viver Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891), escritora e médium russa do século 19. Ela foi a fundadora da Sociedade Teosófica conhecida por difundir uma filosofia ligada à comprovação científica do misticismo.

Na peça, escrita por Cláudia Barral a partir da obra homônima escrita, em 1985, pelo dramaturgo Plínio Marcos, a personagem retorna à vida terrestre no corpo de uma atriz/médium para “passar a limpo” alguns pontos controversos de sua biografia.

A peça foi a primeira experiência da atriz no formato virtual. “Foi interessante porque, na verdade, não foi uma adaptação exatamente de uma peça que eu já tinha feito presencialmente para um espetáculo on-line. Ela foi concebida como on-line porque foi concebida durante a pandemia. Mas foi escrita para ser teatro presencial (originalmente), embora tenha sido feita de forma virtual porque foi a possibilidade que havia no momento”, esclarece.

Mas esse não foi o único desafio. O espetáculo é também o primeiro monólogo da atriz. “Acho que foi uma experiência muito rica para mim, porque é uma personagem de construção e foi meu primeiro solo. Foi uma experiência bacana diante das circunstâncias trágicas que a gente está vivendo há tanto tempo, com a arte e a cultura tão prejudicadas. Fiquei muito feliz com esse trabalho e pretendo um dia levá-lo para os palcos também”, diz.

O universo da personagem não era totalmente desconhecido da atriz que já tinha ouvido falar da escritora russa dentro de casa. “Conheci a Helena Blavatsky antes da peça, muito superficialmente por conta da minha mãe, que é astróloga e sempre falou dela e da Escola Teosófica, que resguardou alguns conhecimentos ocultistas assim como da astrologia. A mestra da minha mãe publicou alguns livros da Helena pela Sociedade Teosófica, então esse assunto sempre foi falado, mas nunca foi aprofundado, até que a peça da Cláudia Barral caiu nas minhas mãos”, lembra.

A partir daí, a atriz mergulhou no universo da personagem. “Comecei a estudar um pouco mais profundamente a história dessa figura importantíssima para humanidade e me aprofundar na própria Teosofia. Passei a ver palestras, ler um pouco e tentar me imbuir desse conhecimento para que eu tivesse condições de fazer a peça”, diz.

Apesar da pandemia, a atriz comemora um ano intenso de trabalho. “Acabei de filmar um longa no Rio Grande do Sul, chamado ‘Atena’ que deve ser lançado em 2022. Estou ensaiando uma peça chamada ‘Ladainha para um defunto morto’ com direção do Fernando Neves, com a Rosi Campos, Cynthia Falabella e Fernando Paz. A peça será filmada, porque ainda não vamos fazer presencialmente, assim como em setembro também haverá apresentações de Dócil (espetáculo) também online. Vamos fazer do teatro e o público vai poder assistir online e, em outubro, rodo outro longa em Curitiba”, antecipa.

Agende-se:

1ª Mostra de Teatro On-Line APTI

Dia 31 de julho e 1º de agosto

Ingressos: R$25, R$50 e R$100 (o cliente escolhe quanto quer pagar). Vendas: www.apti.org.br/mostra-de-teatro

Informações: www.apti.org.br /Instagram: @apti_sp