Preta Gil usou as redes sociais para criticar o excesso de filtros: ‘Está ficando fora de controle’

Preta Gil usou seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (19), para criticar e alertar o uso exagerado de filtros. Os efeitos, muitos populares por corrigir “imperfeições”, e até em alguns casos, modificar a forma dos rostos dos usuários são usados para tentar mudar a realidade nas redes sociais.

A cantora falou sobre as consequências desse hábito que aparentemente parece inofensivo, mas pode mexer com a autoestima das pessoas, e principalmente dos jovens.

"Cada um faz o que quer. Se quiser usar filtro, usa. A questão é que a gente não pode imprimir esses filtros como uma realidade. Não é real! A quantidade de menina que a cada dia mais vem procurando procedimento estético com 15, 16 anos, querendo botar boca, querendo afinar nariz. E até gente mais velha que não se aceita, não aceita as suas rugas, não aceita a velhice", refletiu Preta Gil.

Preta voltou a falar sobre os problemas com a própria imagem que as pessoas podem acabar desenvolvendo por causa disso: "Fazem vídeo só com filtro e quando se olham no espelho, não se gostam, não se identificam".

Buscando conscientizar os seguidores, a cantora decidiu ficar 24 horas sem usar filtros nos vídeos compartilhados nas redes sociais. Ela chegou a destacar detalhes da própria aparência. "Tem melasma, tem olheira", mostrou. Em seguida, chamou todos a se habituarem a fazer o mesmo: "Vamos ter essa coragem? Eu sei que o dedo treme pra colocar um filtro, mas o negócio tá ficando muito 'over'. Está ficando fora de controle".