Presidente Lula lamenta morte de Paulo Caruso: ‘Parte da cultura nacional’

O presidente Luís Inácio Lula da Silva emitiu nota de pesar, na manhã deste sábado (4), pelo falecimento do cartunista Paulo Caruso, que lutava contra um câncer. No comunicado, Lula destaca o “traço veloz e humor” do artista como “parte da cultura nacional” e presta condolências ao irmão gêmeo de Paulo, Chico, e demais familiares.

“Paulo Caruso foi um grande desenhista e cronista político, com uma criatividade inesgotável, retratou com talento e consciência o dia-a-dia que constrói nossa história recente. O seu traço veloz e seu humor já são parte da memória nacional", diz o comunicado oficial.

O presidente também relembrou a resistência contra a ditadura militar do chargista, que, à época, publicava apenas ilustrações, em função da censura: "Contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores”.

Paulo Caruso morreu, aos 73 anos, na manhã deste sábado, em São Paulo (SP). Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, no centro da cidade, no tratamento de um câncer. Tinha como marca de seu trabalho a sátira e o humor para retratar os momentos da história política do país: