Prêmio 'Novos Contemporâneos' divulga lista de artistas habilitados

O Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), divulgou a lista final dos 208 artistas habilitados a participar do processo de seleção do Prêmio "Novos Contemporâneos". A 1ª edição do incentivo voltado a artistas em início de carreira vai selecionar 20 obras para uma exposição coletiva, que será realizada na Galeria Theodoro Braga, da FCP, em Belém, dezembro deste ano. Cada artista premiado receberá R$ 7 mil.

“É um prêmio de incentivo voltado a jovens talentos que ainda não entraram no circuito de exposições”, reforça a gerente da galeria, Eliane Moura. Ao todo, R$ 140 mil em incentivos serão distribuídos entre os selecionados. Estão concorrendo artistas com obras de desenho, pintura, gravura, escultura, instalação e fotografia, entre outras linguagens artísticas descritas no edital.

Segundo a gerente, o certame recebeu 217 inscrições, mas somente 208 artistas conseguiram cumprir as exigências do definidas no edital do prêmio. “Tivemos inscrições de várias regiões do estado. Inclusive, entre os habilitados, estão jovens artistas de Santarém, Bragança, Marabá, Cametá e outros municípios”, contou.

A lista dos 208 candidatos aptos foi divulgada no Diário Oficial do Estado do Pará, nesta quarta-feira, 19. A comissão do prêmio já está analisando as obras concorrentes para a seleção, que será dividida em duas fases.

No próximo dia dois de maio, serão anunciadas as 40 obras pré-selecionadas ao prêmio. Nessa fase, os artistas serão chamados a apresentar as obras. Caso o autor não apresente a obra dentro do prazo estipulado pelo edital, ele será desclassificado do concurso. Na etapa final, serão escolhidas as 20 obras da exposição Novos Contemporâneos entre as obras classificadas na fase anterior.

Eliane Moura informa que o planejamento é expandir o prêmio no ano que vem para possibilitar, não apenas a participação dos artistas do interior do estado, mas também a circulação e o acesso do público às obras de arte em todas as regiões do Pará. “Esse é o nosso projeto-piloto do Prêmio Novos Contemporâneos. Nós pretendemos expandir no próximo ano e levar a exposição para outros lugares do Pará”, afirma Eliane Moura.

A lista dos artistas habilitados também pode ser consultada no site www.fcp.pa.gov.br e nas redes sociais da Fundação Cultural do Pará. Mais informações sobre o edital, podem ser conseguidas pelo e-mail premionovoscontemp@gmail.com e pelo telefone (91) 3202-4313.