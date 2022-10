Preamar do Círio inicia com show e exposição

O “Preamar do Círio’, programação da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) em alusão ao Círio de Nazaré, abre nesta terça-feira (4) com a exposição "Sagrado Feminino", na Galeria Fidanza, no Museu de Arte Sacra, a partir das 18h, que ficará aberta à visitação até 20 de novembro. E, a partir das 19h, a Igreja de Santo Alexandre recebe a apresentação musical de Sandra Duailibe. O Preamar continua até o próximo dia 14, com várias atrações em Belém.

Nesta quarta-feira (5), às 9h, abre a exposição "Em torno da mesa - Cultura alimentar e o Museu do Círio", no Centro Cultural Palacete Faciola, com registros e representações das práticas alimentares do acervo do Museu do Círio, e a exposição de miriti, painéis, fotografias e acervos de artes visuais da Casa das Onze Janelas.

Na quinta-feira (6), às 9h, a exposição "O nobre, o penhasco e a virgem de Nazaré" abre ao público no Museu do Círio com mostra dos acervos dos museus de Arte Sacra e do Círio e do historiador Aldrin Figueiredo. Às 16h, o Palacete Faciola recebe o concerto de música sacra do projeto "Música nos Museus" em parceria com a Fundação Carlos Gomes.

Na sexta-feira (7), das 8h às 15h, o Arquivo Público do Estado apresenta "O álbum do Círio", registro de fotos do Círio no início do século XX que pode ser visitado até 31 de outubro. Às 10h, o auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, exibe os curtas-metragens "Mãos de Outubro", "Lendas Amazônicas" e "Nossa Senhora dos Miritis", todos sobre o Círio, seguido do bate-papo sobre o livro "A madona de Plácido - crônicas de uma cidade e seu orago", com sessão de autógrafos.

Ainda na sexta, das 11h às 13h, o jardim do Museu do Estado do Pará (MEP) recebe uma exposição sobre o almoço de Círio, com acervos do MEP e Museu do Círio. Às 19h, haverá a exposição "Mantos de Fé", na Estação Cultural de Icoaraci, e o show de Santi Lopez e Cia com o tema "Círio de Nazaré ao som do saxofone".

Ao mesmo tempo, às 19h, o projeto de vídeo mapping "Luz do Círio" será exibido na fachada do Museu do Círio, nos dias do Auto do Círio e da trasladação. A ação fica no espaço até o sábado (8).

Também no sábado, o Palacete Faciola apresenta “O Coral do Traslado” em parceria com o Theatro da Paz, com músicos nas janelas do Centro Cultural, durante a passagem da berlinda na trasladação.

O projeto “Luz do Círio” retorna de 12 a 16 de outubro, às 19h, à fachada lateral da Casa das Onze Janelas, além do projeto de música instrumental, com diversos grupos musicais, intitulado "A luz do Círio", também às 19h, na Praça do Pier, em frente à fonte do espaço cultural.

Para fechar as duas semanas de programação, de 13 a 14 de outubro, haverá na Casa das Onze Janelas uma oficina de estandarte com aplicações de desenhos, costuras e bordados, das 10h às 12h, na quinta-feira (13), e das 14h30 às 17h, na sexta-feira (14).