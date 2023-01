Pré-Carnaval em Belém começa essa semana

Neste sábado (14), os blocos do pré-Carnaval vão iniciar a programação em Belém. Em alguns pontos da cidade, a programação já dará o play na folia do final de semana. Sem o tradicional cortejo da Cidade Velha, os blocos vão realizar programações indoor.

Com três atrações nacionais e mais regionais, o Bloco Kalango, que faz parte da ‘Liga dos Blocos do pré-carnaval da Cidade Velha’ saiu do bairro e foi para o Circuito Marine. As vendas se iniciaram há meses.

“Este ano o tema é ‘no trio elétrico’, vai ser aquele bloco raiz, como o público gosta. Vamos levar nossas atrações baianas para fazer o circuito e com o público indo atrás do trio, como o pré-Carnaval pede. O nosso folião nos pedia isso e queremos que eles tenham a melhor experiência no Kalango desde ano”, disse Carlinhos Belo, sócio do bloco.

Ricardo Chaves é atração principal do Bloco Kalango, há décadas, ele já puxou o trio em Mosqueiro e Belém, em Carnavais fora de época e no pré-Carnaval, volta e meia ele aparece na capital paraense, ou seja, ele já é quase um filho da terra.

“Essa relação minha com Belém, passa pelo Kalango diretamente desde os tempos do Parafolia e ela surgiu em cima do trio. Depois que o evento saiu da rua, o trio elétrico foi aposentado, vamos dizer assim, de uma certa maneira, e os eventos tiveram que se adaptar”, relembra Ricardo Chaves.

Dono de hits baianos marcantes, agora vai ser o rei do Carnaval no trio. “Nos últimos, a gente vem fazendo o Pré-Carnaval do Kalango sempre um sucesso, um reencontro com a nossa história, dessa vez em cima do trio fica mais completo ainda, porque como eu falei, é origem e a minha origem como artista é em cima do trio, além da origem da minha relação de tantos anos com Belém, que começou em cima do trio com o Kalango. A gente vai reviver isso no sábado com toda a certeza”, mandou avisar Ricardo Chaves.

Para fazer a mistura baiana, Chiclete com Banana e Saulo também vão se apresentar no trio elétrico. Nosso Tom, Jeff Moraes, Gabriel Xavier e Djs da aparelhagem Crocodilo vão se apresentar no palco. O evento inicia às 16h.

No dia 14, o Bloco da Pump, trará o DJ Alemão, Querox Groove Delight, Flakke, Daft Hill, Gullyt, Maximize e Gustavo C, para o Music Park, a partir das 17h. “Com o DNA da maior marca eletrônica do Norte/Nordeste, a extravagância do Carnaval e a inconfundível energia da música eletrônica, vamos mostrar toda a ousadia desse bloco. Serão duas áreas, com uma super estrutura, novo palco, cenografia e a vibe única que só a PUMP transmite”, antecipou Nazza Júnior, sócio do Bloco da Pump.

No domingo, 15, dois blocos estarão na programação. Pela ‘Liga dos Blocos do pré-carnaval da Cidade Velha’, o Bloco do I Love terá shows do Gaab, I Love Pagode, Mizerê e Baladeros, no Açaí Biruta, a partir das 15h.

“Misturar o pagode com a folia do Carnaval, certamente foi um grande desafio, acredito que tiramos de letra e estamos fazendo grandes eventos, afinal, por nosso palco já passaram grandes artistas como, Jammil, Monobloco, Netinho, Mr Dan e esse ano, Gaab, além é claro do nosso predileto I Love Pagode que como todo ano vem com um super repertório eclético e diferenciado levando de tudo pros palcos”, contou Mário Correia, sócio do Bloco do I Love.

O Bloco da Manu vai fazer uma mistura do jeito que o paraense gosta. Com Manu Bahtidão, É o Tchan, Jammil, Richelle Halliday e os DJs Elisson e Assayag, o evento será no Marine Club, a partir das 16h.

SEM CARNAVAL DE RUA

O pré-carnaval de Belém, que antecede a folia do tradicional carnaval da Cidade Velha, não será realizado neste ano de 2023. A Liga dos Blocos do pré-carnaval da Cidade Velha que leva pelo menos 62 shows de forma gratuita para as ruas do bairro, não conseguirá realizar a folia por falta de verba dos órgãos públicos.