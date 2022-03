"Potentes do Brega" levanta a bandeira do brega, da união e da solidariedade

Que treme que nada, o lance é dançar o agarradinho cheio de estilo e sintonia. Quem circula pelas aparelhagens de Belém já pode ter se deparado com o grupo "Potentes do Brega", um grupo formado por 102 integrantes que circula pelas festas de aparelhagens levando o prazer da dança. O grupo dança diferentes ritmos e gêneros, mas a bandeira do brega é o que predomina.

Mas é importante pontuar aqui que o que a fundadora do grupo, Katiane Oliveira dos Santos, explicou. " O 'Potentes do Brega’ vai para além de diversão, dança e consolidação da cultura de periferia é também um grupo de união, solidariedade e fomentador de um papel social", diz.

O grupo começou como um fã-clube da extinta aparelhagem "Potentes do Brega" que marcava presença em todas as festas mostrando por meio da dança a variedade do brega. A aparelhagem acabou, mas o grupo resiste até hoje e que, inclusive, este ano completa 15 anos.

Katiane diz que o grupo já está em fase de organização para esta festa, que vai contar com baile de debutante. Mas voltando um pouco ao papel social do fã-clube, Katiane diz que essa razão ganhou força em decorrência da parceria e união que existe entre os integrantes.

"Nós aqui somos uma família, convivemos mais entre a gente do que mesmo com a nossa família. Pois durante essa jornada temos encontros semanais organizando festas e fazendo destes espaços um momento de lazer e compreensão", pontua a fundadora do grupo.

Katiane diz que quando um dos integrantes passa por algum tipo de dificuldade, principalmente financeira, as festas são criadas e o valor arrecadado é doado, ou seja, por meio da dança e diversão dado solução a problemas de saúde, falta de emprego e entre outras situações que estão presentes nas periferias.

O grupo tem um número limitado e as vagas só são liberadas a cada seis meses. E para compor é preciso obedecer algumas regras. "Só entram pessoas novas a cada seis meses. A gente faz uma avaliação, a pessoa precisa ficar frequentando nossos encontros, ela precisa ter um padrinho, que é um componente do grupo, e esse padrinho precisa ajudar a convencer para a entrada desse novo integrante. Outra questão importante é que fazemos a avaliação do modo de vida que a pessoa leva", destaca Katiane.

A fundadora do grupo chega até a se emocionar ao falar dessa questão, pois ela disse que já presenciou casos de pessoas que largaram vícios e práticas erradas para poder entrar no grupo. "O 'Potentes do Brega' gera essa vontade de estar aqui entre nós, pois é diversão, lazer, união e solidariedade. As pessoas gostam de estar entre nós", se emocionou Katiane.

O Dj Maderito, da Gang do Eletro, é um parceiro do grupo e já até fez música para homenagear o fã-clube. “É uma galera muito importante para o brega, pois é uma galera que ajuda a trazer alegria para as festas, que ensina a galera a dançar e que mostra a variedade do brega”, explica o Dj.

O casal Isaías Reis e Amanda Reis faz parte do grupo desde o início, ele diz que a ideia inicial era para se juntar para dançar, brincar e curtir a noite. Mas o clube foi ganhando dimensão e assumiu outras responsabilidades. Ele diz que fazer parte do fã-clube lhe proporciona uma série de benefícios e, principalmente lazer e o sentimento de confraternização.

“Todas as quartas nos reunimos para os ensaios e saímos daqui renovados, pois amamos dançar e encontrar nossos amigos”, declara Isaías. Atualmente, o grupo está se reunindo para os ensaios na Galeria BR, que funciona como um espaço de festa e também um espaço de aprendizado dos diferentes passos do Brega. Quem quiser conhecer precisa pagar o ingresso de R$5,00 e chegar a partir das 20h.