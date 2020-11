Pôster oficial da CCXP Worlds celebra 50 anos da revista da Mônica

A homenagem aos 50 anos do primeiro número da revista da Mônica, lançada em 1970, pela Editora Abril, é celebrada no pôster oficial da CCXP Worlds, que acaba de ser lançado. O pôster foi elaborado de forma colaborativa por 20 artistas, expoentes dos quadrinhos brasileiros e que fazem parte da coleção Graphic MSP, um projeto que traz reinterpretações dos personagens clássicos de Mauricio de Sousa.

Este ano, o evento de cultura pop acontece de forma virtual nos dias 4, 5 e 6 dezembro. Mais informações estão disponíveis no site www.ccxp.com.br.

O esboço inicial do pôster foi criado por Danilo Beyruth e a montagem final foi de Vitor Cafaggi. Para conferir o processo de criação e mais entrevistas de Sidney Gusman, editor das Graphics MSP, e de Mauricio de Sousa acesse www.instagram.com/p/CHQfwfcHc7J/.



Participam da elaboração do pôster Bianca Pinheiro, Camilo Solano, Cristina Eiko, Danilo Beyruth, Eduardo Damasceno, Eduardo Ferigato, Fábio Coala, Fefê Torquato , Gustavo Borges, Gustavo Duarte, Jefferson Costa, Lu Cafaggi, Marcelo Costa, Orlandeli, Paulo Crumbim, Renato Guedes, Roger Cruz, Rogério Coelho, Shiko e Vitor Cafaggi. Cada artista desenhou no pôster o mesmo personagem com o qual trabalhou em sua Graphic MSP.

Pôster



"Os quadrinhos são uma potência no mercado de cultura pop. E a CCXP acompanha esta paixão dos fãs sempre apresentando novidades e conteúdos relevantes. Não só abrigamos o maior Artists' Alley do hemisfério sul, mas também valorizamos a produção nacional, o surgimento de novos talentos e promovemos painéis e masterclasses sobre o tema", conta Ivan Costa, cofundador da CCXP e responsável pelo Artists’ Alley.



"Em oito anos de existência, o selo Graphic MSP se tornou não apenas uma referência no mercado nacional de quadrinhos, mas também uma dos nossos chamarizes para a CCXP. Não à toa, sempre programamos para o evento um lançamento e o anúncio dos quatro álbuns do ano seguinte. E isso se estendeu para os produtos derivados do projeto, como o filme Turma da Mônica - Laços, a animação do Astronauta e a série live-action do Jeremias", destaca Sidney Gusman.

Como participar da CCXP Worlds

O cadastro para a CCXP Worlds é gratuito na categoria "Free", que dará direito a quase todas as áreas do evento, com exceção do Thunder Arena, que pode ter alguns conteúdos não liberados. O pacote Digital Experience custa R$ 35 e dá acesso total aos principais eventos do CCXP e outras funcionalidades e interações, acesso a workshops e masterclasses e pré-venda da CCXP21.



O plano o Home Experience (R$ 35 + RS 21 de frete) tem como diferencial o envio de um kit físico contendo a credencial da edição, junto com tag de porta, pin e stickers. Já o Epic Experience (R$ 450 + RS 21 de frete) é composto por um kit com credencial física, produtos dos estúdios e oficiais da CCXP, incluindo tag de porta, pin, stickers, balde de pipoca, camiseta, copo, moletom, boné e pôster, além de desconto no ingresso da CCXP21 e venda exclusiva de colecionáveis Iron Studios.

Lista completa de personagens e dos artistas que trabalharam no pôster:

Astronauta por Danilo Beyruth

Bidu por Eduardo Damasceno

Capitão Feio por Marcelo Costa

Cascão por Camilo Solano

Cebolinha por Gustavo Borges

Chico Bento por Orlandeli

Floquinho por Lu Cafaggi

Horácio por Fábio Coala

Jeremias por Jefferson Costa

Jotalhão por Roger Cruz

Louco por Rogério Coelho

Magali por Vitor Cafaggi

Mônica por Bianca Pinheiro

Papa-Capim por Renato Guedes

Penadinho por Cristina Eiko e Paulo Crumbim

Piteco por Eduardo Ferigato

Thuga por Shiko

Tina por Fefê Torquato

Zé Lelé por Gustavo Duarte