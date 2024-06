Porto Meta/Esquema chega a Belém com line-up diversificado e workshops gratuitos

No próximo sábado (29/06), Belém vai receber o Porto Meta/Esquema, um evento que tornará a cidade um importante centro de cultural de vinil, no Music Park, no bairro do Reduto, a partir das 20h. A festa possui um line-up repleto de convidados inéditos e interestaduais. Os ingressos continuam sendo vendidos no site da Sympla. E a programação não se limitará apenas à discotecagem. Além disso, o projeto, aprovado na Lei Paulo Gustavo, ainda oferecerá nos dias 26 e 27 de junho, o Lab Meta/ Esquema com uma série de workshops e mesas de debate, no Na Figueiredo, totalmente gratuito aos interessados. O link para as inscrições está na biografia do Instagram do projeto @festametaesquema.

Pela primeira vez na capital paraense, a festa receberá o renomado projeto Discopédia, de São Paulo, conhecido nacionalmente por sua celebração da cultura negra por meio da música. Com os DJs Dandan, Marco e Nyack à frente, o projeto é reconhecido por sua longa trajetória e impacto cultural, especialmente entre a juventude periférica e comunidades ligadas ao dancehall e danças urbanas.

Quem também marcará presença são as DJs Julia Weck e Rafa Jazz, que desde 2017 têm cativado o público com seu estilo que evoca memórias dos bailes de dance music. Com um repertório que abrange jazz, funk, soul, disco, boogie e house, a dupla Cremosa Vinil se apresentará ao lado de grandes nomes da cena nacional.

Além das apresentações musicais, o evento também incluirá uma Batalha de DJs, onde talentos locais como Carol Amorim, Dj Morcegão, Dj Bixo Selecta, e outros, competirão em uma atmosfera de celebração e troca de experiências.

Em conversa com o Grupo Liberal, Bruce Morais, conhecido artisticamente como Dj Bixo Selecta, afirmou que está se preparando intensamente para o evento. Ele destaca seu foco recente no estudo do forró e sua intenção de incorporar esse estilo à sua apresentação.

“A minha proposta para essa edição é trazer o forró, o baião, o xaxado, o shot, para botar o público para dançar junto, dançar agarradinho, e eu acho que isso tem tudo a ver com o sonoro paraense, onde a gente vai poder brincar ali nessa batalha de DJs entre forró, lambada, brega, shot, e a proposta é botar a pista para dançar”, compartilhou o DJ.

Para Bruce, a importância do evento reside em destacar o papel protagonista dos DJs nas festas e shows, além de apresentar ao público a cena de DJs de vinil que tem crescido tanto no Brasil quanto em Belém.

“Por isso a gente traz figuras históricas, figuras importantes na cena da Noite Paraense há anos, como o Morcegão, o Sonoro Paraense, Alex Root e a gente traz também a cena que tem acontecido na contemporaneidade Brasil afora, como a Discopédia, que já é uma festa de vinil que acontece em São Paulo há mais de 10 anos e o Cremosa Vinil que é um duo de mulheres DJs que tem comandado e arrebentado a pista no Brasil inteiro”, destacou o artista.

O Dj disse acreditar que o evento vai além de simples festas, buscando inspirar novos talentos e plantar a semente da discotecagem no coração das pessoas. “O exemplo concreto disso é que já tem algumas edições da Meta/Esquema que a gente convida pessoas que não são de dias de ofício para abrir as festas. São pessoas que são colecionadoras de discos de vinil e que a gente acredita no seu potencial, acredita que essa pessoa tem uma boa curadoria, que apesar da falta de técnica das mixagens, a gente acredita que essa apresentação dela na festa é um empurrão”, acrescentou Bruce.



A realização de oficinas durante o evento é vista por ele como uma oportunidade para esse público interessado aprender teoria e prática, dando o primeiro passo em sua jornada na discotecagem. “A teoria, e eu acho que a realização da oficina é exatamente isso, é trazer esse público que tem essa vontade e apresentar para ele teoria, apresentar para ele pratica, plantar sementinha ali”, complementou.

SERVIÇO

LAB META/ESQUEMA

Dias: 26 e 27 de junho;

Local: Na Figueredo - Av. Gentil Bittencourt, 449, no bairro de Nazaré;

Entrada gratuita.

PORTO META/ESQUEMA

Dia: 29 de junho;

Horário: a partir das 20h;

Local: Music Park, localizado na Travessa Praça Waldemar Henrique, 2, no bairro Reduto;

Ingressos: 40 reais. Pagamento via PIX. Chave: contato.metaesquema@gmail.com (enviar comprovante na DM do Instagram) ou no Sympla.