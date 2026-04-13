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Por que 'Euphoria' manteve personagem de Angus Cloud vivo após morte do ator?

Em 2023, durante o hiato da série, o ator morreu aos 25 anos, vítima de overdose de fentanil

Estadão Conteúdo
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Angus Cloud interpretou Fezco, em "Euphoria" (Divulgação)

A série Euphoria, da HBO, voltou ao ar após mais de quatro anos e trouxe uma decisão que chamou atenção: o personagem Fezco, interpretado por Angus Cloud, segue vivo na trama mesmo após a morte do ator, em 2023.

Cloud, que estreou como ator na produção em 2019, ganhou destaque ao longo das duas primeiras temporadas. No segundo ano, seu personagem se envolve em um confronto com uma equipe da SWAT após uma operação em sua casa, deixando um dos principais ganchos do final exibido em 2022. Meses depois, durante o hiato da série, o ator morreu aos 25 anos, vítima de overdose de fentanil.

Na estreia da terceira temporada, que apresenta um salto temporal de cinco anos, Fez é citado em uma conversa entre Rue, vivida por Zendaya, e Lexi, interpretada por Maude Apatow.

Rue sugere que Lexi entre em contato com ele, e a personagem demonstra desconforto. Ao longo do diálogo, é revelado que Fez está preso, cumprindo uma pena de 30 anos.

Decisão criativa

Em entrevista à Variety, o criador da série, Sam Levinson, explicou a escolha de manter o personagem na história.

"Há muitas cenas em que as pessoas estão falando com ele ao telefone. Pensei que, se não pudesse mantê-lo vivo na vida, talvez dentro da série eu pudesse mantê-lo vivo", afirmou. Segundo ele, Cloud "estaria rindo muito" com o rumo do personagem nos episódios finais da temporada. "Acho que ele iria adorar", disse.

Levinson também comentou o impacto da morte do ator. "Perder Angus foi uma tragédia", declarou. "Passei muito tempo tentando garantir que ele estivesse bem, e quando ele morreu, fiquei muito irritado. Ele é uma das 70 mil pessoas que morreram de overdose de fentanil neste país naquele ano."

O criador afirmou que a perda levou a uma reflexão sobre a vida e suas implicações. "A morte tem uma forma de dar sentido à vida. Você percebe como os pequenos momentos importam. As interações, as boas ações, a forma como você fala com as pessoas ao seu redor. Isso revela o quão preciosa é a vida."

Sobre a construção da nova temporada, ele acrescentou: "Pensei: como contar uma história sobre isso? Como contar uma história sobre o que significa estar vivo e ter a liberdade de escolher qualquer caminho - mas também as consequências que vêm com isso? Em muitos aspectos, esta temporada foi sobre homenagear Angus e explorar qual é o significado maior da vida".

Segundo Levinson, o conceito central da temporada se resume à ideia de gratidão. "É preciso ter gratidão pelos pequenos momentos, pelas tragédias e também pelas partes bonitas da vida. Isso se tornou a base temática."

A estreia da terceira temporada de Euphoria também trouxe uma homenagem a Cloud. Ao final do episódio, a série exibiu uma mensagem "in memoriam" com o nome do ator, além de Eric Dane e do produtor executivo Kevin Turen, que também morreram recentemente.

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