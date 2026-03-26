Por que Arthur Shelby não está em filme de ‘Peaky Blinders’?

Um dos principais personagens de Peaky Blinders, Arthur Shelby, não participou do novo filme, O Homem Imortal. Vivido por Paul Anderson, o irmão de Thomas Shelby era presença recorrente na série e seu criador, Steven Knight, explicou a ausência.

O novo capítulo do universo traz o protagonista, vivido por Cillian Murphy, completamente sozinho. Na história, Arthur está morto e mais tarde é revelado que Tommy é seu assassino, após uma série de problemas por conta de seu comportamento.

Rumores passaram a circular que Anderson havia sido cortado do elenco em decorrência de um processo no qual o ator se declarou culpado de posse de drogas em 2024. Os fãs estranharem que, até mesmo em cenas de flashback, o filme utilizou-se de um dublê.

No entanto, Knight revelou que a decisão era apenas uma questão de construção da narrativa. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o criador ainda elogiou a performance de Anderson.

"O que eu direi é que a história determina o elenco, e a história já estava definida. Eu sabia que o Tommy precisava ter feito algo que ele próprio não conseguisse se perdoar. Portanto, foi por isso que o enredo seguiu naquela direção específica. Mas, em relação ao Paul, tudo o que direi é que ele é um ator fantástico", explicou.