Podpah inova e vai transmitir batalhas de rimas a partir de abril

O paraense Mítico e seu parceiro Igão, do vídeocast Podpah, se preparam para movimentar a cena de rimas do Brasil. A dupla se une a Batalha da Aldeia (BDA), para transmissão, além disso o Podpah, que ainda tem Victor Assis como sócio, vai atuar como uma espécie de embaixador da BDA, com o intuito de valorizar e popularizar ainda mais a modalidade, muito comum nas periferias do Brasil.

“Acho que os públicos são bem conectados. Creio que seja o mesmo público assim. Óbvio que deve ter gente que não deve conhecer o Podpah, como tem gente do podcast que não deve conhecer a Batalha da Aldeia, mas isso é ótimo, porque a gente está se unindo para que todos se conheçam e entendam que tudo é uma coisa só. A gente quer sempre mostrar para a galera que é tudo uma coisa só. Às vezes por não entender bem a coisa gerar até uma briga: ‘não, sou rapper, que não fala com funkeiro’. Aí a gente entendeu que o funk e o rap é a mesma coisa, porque era algo tão hostil, difícil, underground demais, que a galera é tão fechada. Creio que o público é o mesmo assim, a gente só quer ampliar, amplificar mais as coisas. Estou muito ansioso para ver essas coisas na prática, porque até então ainda não aconteceu, são só expectativas em cima de expectativa. Quero no dia 08, a Praça dos Estudantes, lotada. O MCs prontos para fazerem acontecer”, pontua Igão.

A maior competição de rimas da América Latina, que acontece na Praça dos Estudantes, em Barueri (SP), será transmitida ao vivo, a partir do dia 08 de abril, no Podpah. Depois dessa estreia, todas às segundas-feiras ocorrem as batalhas, com transmissão pelo canal do podcast, melhorando a parte técnica das transmissões e o evento das marcas que já têm relacionamento com o hub.

A BDA está presente no YouTube desde 2016, quando a simples roda de rima da Praça dos Estudantes da cidade de Barueri explodiu nas redes e hoje conta com mais de 4,3 milhões de inscritos no YouTube, fazendo do coletivo a principal janela de divulgação para jovens rimadores, e transformou a vida de muitos deles, como é o caso de Salvador, Kant, Mikezin, Krawk entre outros. A Batalha da Aldeia ainda tem sua própria mesa redonda na plataforma de vídeos, chamada de Aldeia Cast.

Além dessa divulgação, uma das principais medidas adotadas pelo Podpah será dobrar as premiações aos participantes oferecidas pela organização aos participantes.

“Tem toda a parada social, mas também eu penso pelo lado artístico. Por exemplo, se uma batalha viralizar aqui no Podpah, várias pessoas que não estavam acompanhando a Batalha da Aldeia vão se apegar naquele MC, talvez uma batalha, um fatality, seja tão bom que pode criar uma carreira para ele. Aqui nós temos uma estrutura, por exemplo, um MC se destacou na batalha, aqui ele já vai ter o podcast ou outro programa para participar. A gente tem mais de cem marcas que a gente já trabalhou, então: o que a gente consegue agregar na vida desse MC? Roupa? Vestimenta para ele? Dinheiro? Carreira? Estúdio? Tem umas 50 salas aqui, faz um estúdio para os MCs. Além de agregar a visibilidade, agregar na vida deles, dos MCs mesmo, para que eles tenham uma carreira”, destaca o paraense.