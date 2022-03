Podcast “Égua do Babado” homenageia as mulheres com programa especial ao lado da influencer paraense

Neste dia internacional da mulher, o “Égua do Babado” será especial e receberá a influencer paraense Paula Martins, conhecida como “Tia Paula”. Marly Quadros, Bruna Carneiro e Gisa Smith prometem um programa voltado ao universo feminino. O podcast será ao vivo no Instagram do @oliberal, hoje, a partir das 19h.

Segundo a jornalista Bruna Lima, “o programa especial de dia da mulher será com a influencer paraense Tia Paula, que é uma mulher de muita representatividade na região. Acreditamos ser uma boa representante de mulher forte, que ajuda as outras nas redes sociais expondo seu dia a dia, suas lutas diárias e conquistas”, afirmou.

Voltado para assuntos da representatividade feminina, o programa visa destacar como a mulher é vista hoje em dia dentro da sociedade, o que foi evoluído e o que ainda precisam alcançar em prol do desenvolvimento e da luta por direitos iguais. “Nossa entrevistada vai falar sobre a exposição nas redes sociais e principalmente, sobre as lutas fora delas. Não iremos deixar de falar do Big Brother Brasil 22 também já que terça-feira é dia de eliminação. Além de abordar assuntos do programa voltado para a realidade feminina de luta e identidade”, destacou Bruna.