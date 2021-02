'Piu-piu pequeno' disse Aguinaldo Silva sobre Rodolffo do 'BBB21'

Nesta terça-feira, 9, o sertanejo e participante do Big Brother Brasil 21, Rodolffo, foi acusado de ser homofóbico. Os internautas pegaram trechos de falas Rodolffo sobre Gil e o acusaram de ser homofóbico subindo a hashtag no Twitter.

bom dia comunidade já odiaram um homofóbico hoje? por mim arrancava a cabeça desse verme pic.twitter.com/K9RBQBJV6n — pedroca (@pedrilism) February 9, 2021

O escritor também comentou sobre o assunto, mas sem citar o nome do brother diretamente. “Sabem o que é pior do que ser homofóbico? É ser homofóbico, ter o piupiu pequeno e descobrir, no banheiro do BBB, que o do gay é maior”, escreveu Aguinaldo.

Sabem o que é pior do que ser homofóbico? É ser homofóbico, ter o piupiu pequeno e descobrir, no banheiro do BBB, que o do gay é maior. — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) February 9, 2021

O comentário fez com que os internautas levantassem algumas teorias para descobrir como Aguinaldo sabe do tamanho do pênis do cantor: uma de que o escritor chegou a ver o suposto nude do Rodolffo que vazou na internet, e outra de que haveria câmeras exclusivas para funcionários da Globo.

O que os internautas não lembram é que o novelista não é mais funcionário da emissora desde o ano passado.