Pintura Iconográfica homenageia Belém com exposição de traços culturais

Belém completou 405 anos na terça=feira (12), por isso, para marcar a data e homenagear a cidade das mangueiras, um shopping da capital criou uma grande intervenção com os artistas paraenses, Letícia Nunes e Lucas Negrão. Em um dos pisos do empreendimento, os artistas fizeram uma pintura com inspiração na Cidade, reconhecida mundialmente como referência gastronômica, arquitetônica e, também, musical.

A criação da obra levou cinco dias e, em cada detalhe, busca expressar o amor pela cidade e pelos traços da população. “Acreditamos que uma cidade se faz, principalmente, de sua população e, na obra, conduzimos a narrativa por signos como, por exemplo, a cobra grande, o carimbó, o açaí, as populações ribeirinhas. Belém é composta de 39 ilhas, isso é muito relevante. Trazemos, ainda, uma aparelhagem como símbolo mais contemporâneo da cultura local. Estou imensamente feliz em representar a cidade neste momento tão especial”, comenta Lucas Negrão.

O grande objetivo da intervenção artística é celebrar a nova idade da cidade e, além disso, gerar um legado para os belenenses. “Belém é uma cidade linda, plural e acolhedora. Assim, entendemos que nada melhor que marcar isso aqui dentro. Queremos deixar um legado de reconhecimento e para confirmar o amor e identificação com a cidade. Sem dúvidas, será um legado especial que ficará disponível para todos”, afirma a gerente de marketing do Boulevard Shopping, Cristina Oliveira.

A obra já está disponível para visitação no 5º andar do Boulevard Shopping. Os interessados em conhecer um pouco mais sobre os traços da região, por meio da arte, devem ir ao Shopping sempre das 10h às 22h.

Serviço:

Intervenção Artística no Boulevard Shopping

Data: a partir do dia 12 de janeiro

Local: 5º andar do Boulevard Shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, nº 776