Petrobras lança chamada pública para patrocínios de projetos culturais

A Petrobras, através do programa Petrobras Cultural, lança uma chamada pública para patrocínios a projetos em museus, instituições e centros culturais de todo o país e que destaquem a cultura brasileira. No total, a companhia vai investir R$ 10 milhões na iniciativa. Essa é a quarta chamada cultural promovida pela Petrobras desde 2020, mantendo a companhia como incentivadora contínua da cultura brasileira. O projeto precisa seguir os temas: arte, cultura brasileira, cultura popular, regionalidades, folclore brasileiro e história do Brasil.

Os projetos podem ser inscritos de qualquer cidade do Brasil, seguindo de forma presencial, híbrida ou digital. Podem ser incluídas mostras, exposições, oficinas, seminários, encontros temáticos ou qualquer encontro alusivo aos espaços culturais existentes no país. Os projetos devem já estar aprovados para uso de recursos de lei federal ou estadual de incentivo à cultura. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.petrobras.com.br/cultura até o dia 17 de janeiro de 2022. O resultado tem previsão de ser divulgado em maio, com os projetos começando a ocorrer em julho de 2022.

Petrobras Cultural

Através do incentivo a diversos projetos, a Petrobras busca enfatizar que a cultura é uma importante energia que transforma a sociedade. A companhia acredita que, com criatividade e inspiração, haverá crescimento e mudanças. A Petrobras Cultural apoia a cultura brasileira como força transformadora e impulsionadora deste desenvolvimento, nas áreas de artes cênicas, música, audiovisual e múltiplas expressões. A seleção dos projetos que compõem a carteira se dá preferencialmente por chamadas de projetos, periodicamente disponibilizadas no site. Outra possibilidade é a escolha direta de projetos especiais