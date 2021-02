Pessoas estão confundindo Nego Di com Nego do Borel nas redes sociais

Nego Di e Nego do Borel não são a mesma pessoa e nem estão envolvidos nas mesmas polêmicas, mas mesmo assim pessoas estão confundindo os dois nas redes sociais. Por conta do comportamento de Nego Di no Big Brother Brasil, Nego do Borel tem sido atacado. "Falso", e "Canalha" são algumas das ofensas que Nego do Borel tem recebido.

A confusão tem feito os fãs de BBB se divertirem e relebrarem as polêmicas que envolvem Nego do Borel.

EU NAO TINHA PERCEBIDO O ERROKKKJKJKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — gaaa 🐳 (@sgaabatista) February 11, 2021

