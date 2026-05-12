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Peso de troféus faz com que Kléber Mendonça Filho seja parada pela Receita para inspeção

A abordagem aconteceu após o retorno do diretor ao Brasil, logo depois da participação no Prêmios Platino Xcaret, realizado no México

Estadão Conteúdo
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Kléber Mendonça Filho e Wagner Moura durante as gravações de "O Agente Secreto". (Foto: Divulgação/ Laura Castor)

Depois de uma intensa temporada internacional promovendo O Agente Secreto, o cineasta Kléber Mendonça Filho viveu uma situação inusitada ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O diretor contou nas redes sociais que precisou passar por uma inspeção da Polícia Federal por conta do peso incomum de sua bagagem carregada de troféus conquistados pelo filme em premiações ao redor do mundo.

A abordagem aconteceu após o retorno do diretor ao Brasil, logo depois da participação no Prêmios Platino Xcaret, realizado no México. Apesar do susto inicial, o episódio acabou se transformando em um momento descontraído e até emocionante para o cineasta, que recebeu elogios dos próprios agentes pelo reconhecimento internacional do cinema brasileiro.

'Troféus pesados na bagagem'

Em publicação no X, Kléber compartilhou a situação com bom humor. Segundo ele, a bagagem chamou atenção durante o procedimento padrão de inspeção no aeroporto.

"Parados na inspeção de bagagem na Polícia Federal em Guarulhos pelos troféus pesados na bagagem", escreveu o diretor.

O cineasta ainda revelou que foi surpreendido pela reação positiva de um dos agentes responsáveis pela abordagem.

"Teve parabéns do policial pelo trabalho no cinema e pelos troféus pesados na bagagem. Achei bonito. Obrigado", completou.

Filme coleciona vitórias internacionais

O motivo do excesso de peso nas malas não era pouca coisa. O Agente Secreto voltou do México acumulando oito troféus no Prêmios Platino Xcaret, considerado uma das principais premiações do audiovisual ibero-americano.

O longa venceu nas categorias de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Montagem, Melhor Música Original e Melhor Direção de Arte. Wagner Moura também foi premiado como Melhor Ator e ainda levou o troféu do voto popular.

Nas redes sociais, Kléber celebrou o resultado histórico para o cinema nacional e publicou fotos ao lado da equipe do filme segurando as estatuetas conquistadas.

"Vitória histórica para o Brasil", escreveu o diretor.

Reconhecimento do cinema brasileiro

Além de O Agente Secreto, outras produções brasileiras também ganharam destaque na premiação realizada na Riviera Maya, no México. A novela Beleza Fatal venceu como Melhor Série de Longa Duração, enquanto o documentário Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, levou o prêmio de Melhor Documentário Ibero-Americano.

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