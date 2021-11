Pertences de Marília Mendonça são retirados de aeronave que caiu em Caratinga (MG)

Os pertences da cantora Marília Mendonça e das outras quatro pessoas que estavam no avião bimotor que caiu na zona rural de Caratinga, no interior de Minas Gerais, foram retirados da aeronave e colocados em sacos por um advogado da família na manhã deste sábado (6). O violão da artista está entre os objetos recuperados dentre os destroços do avião.

A busca pelos pertences ocorreu em meio aos trabalhos iniciais da equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no local do acidente. De acordo com o tenente-coronel Oziel Silveira, chefe do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), a aeronave está em local de difícil acesso e há risco de deslizamento da estrutura pela cachoeira. Está sendo avaliada a possibilidade de transportar o avião para outro local para que os trabalhos possam ser feitos com mais segurança.