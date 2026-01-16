Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Personagens de 'Game of Thrones' terão finais diferentes nos livros, diz George R. R. Martin

Estadão Conteúdo

O escritor George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, afirmou que os finais dos personagens da saga nos dois últimos livros serão diferentes dos desfechos mostrados nas temporadas finais de Game of Thrones. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter publicada nesta quinta-feira, 15, o escritor refletiu sobre o final decepcionante da série da HBO, mas garantiu que planeja mudar algumas coisas.

"O final do livro vai ser significativamente diferente", afirmou Martin. "Alguns personagens que estão vivos no meu livro vão estar mortos na série, e vice-versa". "Eu ia matar mais gente", ele refletiu. "Não os que eles mataram na série. Eles fizeram algo mais próximo de um final feliz. Eu não vejo um final feliz para Tyrion, todo o arco dele foi trágico desde o começo. Eu ia fazer Sansa morrer, mas ela ficou tão cativante na série que talvez eu a deixe viver", pontuou.

Ainda segundo a reportagem, Martin se preocupa em não canonizar o controverso final do seriado. Os cinco primeiros livros do autor serviram como guia para a história das cinco primeiras temporadas da série, mas os criadores David Benioff e D.B. Weiss tomaram liberdades criativas significativas na hora de escrever as últimas três temporadas.

Há cerca de 14 anos, Martin se dedica a escrever o sexto livro da saga - The Winds of Winter. O sexto tomo, no entanto, parece longe de ver a luz do dia.

"Tenho que escrever mais Dunk and Egg", diz o autor, se referindo à série de romances spin-offs de As Crônicas de Gelo e Fogo. "Também deve haver outro livro de Fogo & Sangue. Eu realmente acho que, se eu conseguir tirar algumas dessas outras coisas das minhas costas, posso terminar The Winds of Winter bem em breve. Ficou claro para mim que Winds é a prioridade, mas não sei. Às vezes não estou no clima para isso", pontuou.

Trama complexa e outros complicadores

Segundo Martin, a complexidade da tarefa é o principal impedidor da escrita. "Eu abro o último capítulo em que estava trabalhando e digo: 'Isso não está muito bom'. Aí entro e reescrevo. Ou então decido: 'Esse capítulo do Tyrion não está fluindo, deixa eu escrever um capítulo do Jon Snow'. Se eu não for interrompido, porém, o que acontece - pelo menos no passado - é que, mais cedo ou mais tarde, eu engreno."

A partir do quarto livro, o autor introduziu uma série de novos narradores personagens que complicaram ainda mais a trama do denso universo político de Westeros. Atualmente, a saga conta com 21 personagens com ponto de vista próprio, cada um com sua série dedicada de capítulos.

Questionado se ele já pensou em desistir do livro, Martin é sucinto. "Eu odiaria isso", contou o escritor. "Para mim, soaria como um fracasso total. Eu quero terminar."

Ele, no entanto, diz não ter planos para outra pessoa assumir a escrita da saga caso algo ocorra com ele. "Se isso acontecer, minha obra não será concluída", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

literatura

Game of Thrones

George R. R. Martin
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SP X PA

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

Artista de rua da Avenida Paulista respondeu comentário em vídeo nas redes sociais e enalteceu a cultura de Belém

15.01.26 20h48

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

BBB 26

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

14.01.26 17h14

MÚSICA

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14

16.01.26 10h57

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da 4ª noite

Na virada do dia 15 para 16 de janeiro, os primeiros indicados ao paredão foram definidos, veteranos aconselharam pipocas e o VIP está definido

16.01.26 7h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda