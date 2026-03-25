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Perfil de Alberto Cowboy publica nota criticando produção do BBB 26: 'Jogo de cartas marcadas'

Mimimi ou reclamação justa? A equipe de Alberto criticou até utilização de apelidos no BBB.

Estadão Conteúdo

Após a eliminação de Jonas Sulzbach do Big Brother Brasil 26, a equipe do veterano Alberto Cowboy publicou uma nota nesta quarta-feira, 25, criticando a produção do reality show por um suposto favorecimento a Ana Paula Renault dentro do jogo. Em uma postagem divulgada nas redes sociais do participante, o time responsável pela comunicação acusou o programa de ser um "jogo de cartas marcadas", ignorando que o jogo é definido pela vontade do público e sem apresentar provas para tal afirmação.

"Volte ao Big Brother Brasil como convidado e tenha uma narrativa construída independente da sua performance na casa", disse a postagem. "Ganhe 8 provas em uma única temporada. Não desrespeite a história de alguém. Se posicione em embates. Fuja dos Paredões. Não seja planta. E, mesmo assim, você não tem chance de ganhar um jogo de cartas marcadas", afirmou a equipe do ex-BBB.

Para o time do veterano, a imagem de Cowboy como "vilão" do BBB 7 foi perpetuada pela produção do programa, mesmo que não encontrasse lastro na atual edição do reality show. "Mas é claro, seguimos com a imparcialidade de sempre. Ou vai dizer que você não percebeu o apreço e cuidado, a ponto de chamarem você e todos os seus aliados pelos apelidos pejorativos criados pelo grupo adversário?", questionou.

Ao longo do BBB 26, Ana Paula deu inúmeros apelidos aos seus rivais, como "Coronel" para Cowboy, "Quinta Série" para Jonas, "Uni-duni-tê" para Babu Santana, entre outros, sempre utilizando argumentos para defini-los. A equipe de Alberto, no entanto, criticou a utilização de tais apelidos pela produção do programa. "Coincidências aqui, referências ali, pequenas piadas que convenientemente ecoam exatamente o discurso de quem está do outro lado do jogo", finalizou.

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BBB 26

Alberto CowboY

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