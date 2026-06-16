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'Perdendo o Juízo': Vale a pena assistir à nova série hit da Netflix?

A produção teve sua primeira temporada disponibilizada no streaming na última semana e rapidamente subiu no ranking das produções mais vistas da plataforma no Brasil

Estadão Conteúdo
fonte

"Perdendo o Juízo", da Netflix ()

Série lançada originalmente em março de 2025 na Espanha, Perdendo o Juízo conquistou o público brasileiro ao chegar à Netflix. A produção, um procedural legal que acompanha os casos da advogada Amanda (Elena Rivera), teve sua primeira temporada disponibilizada no streaming na última semana e rapidamente subiu no ranking das produções mais vistas da plataforma no Brasil.

O drama, que já teve uma segunda temporada confirmada na Espanha - e, por consequência, na Netflix - está atualmente na terceira posição entre as séries mais vistas do Brasil, chamando cada vez mais a atenção do espectador nacional. Ainda assim, muitas pessoas ainda questionam se vale a pena investir as horas necessárias para seguir sua trama.

Sobre o que é 'Perdendo o Juízo'

A série segue Amanda, uma advogada brilhante e estrelada que vê sua carreira e vida pessoal desmoronarem após ter uma crise de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em pleno tribunal durante um caso importante. Difamada, ela acaba afastada dos escritórios luxuosos e precisa começar sua trajetória profissional praticamente do zero.

Sem conseguir trabalhos grandes em escritórios importantes, ela ganha uma nova chance graças a Gabriel Ochoa (Manu Baqueiro), um advogado que cuida de casos menores e se dispõe a dar a Amanda as oportunidades necessárias para que ela retome sua confiança e status no meio.

Apesar de estar recomeçando com processos curiosos, ela acaba assumindo o caso mais importante de sua carreira quando a irmã, Daniela (Carol Rovira), é acusada de assassinato no dia de seu casamento, e Amanda tem de provar sua inocência.

Qual o formato da série?

Perdendo o Juízo segue o formato tradicional de procedurais jurídicos conhecidos da TV, como Law & Order, Suits e O Poder e a Lei, trazendo novos casos a cada episódio, com uma trama maior servindo de pano de fundo.

Como mencionado acima, a grande história da primeira temporada é o julgamento de Daniela. Além da relação pessoal de Amanda com o caso, o processo é também sua chance de recuperar sua reputação no meio jurídico.

Ao todo, a primeira temporada tem 10 episódios, que variam entre 50 e 55 minutos de duração. Exibida originalmente no streaming Atresplayer em 2025 na Espanha, a série foi televisionada pela Antena 3 em 2026.

Após o sucesso de audiência, a emissora confirmou a renovação de Perdendo o Juízo, com os novos episódios atualmente em desenvolvimento, mas sem previsão de estreia.

Vale a pena assistir a 'Perdendo o Juízo'?

Por se tratar de uma série fora do eixo Hollywoodiano, Perdendo o Juízo não tem páginas em agregadores online como Metacritic ou Rotten Tomatoes. No entanto, sua página no IMDb conta com uma nota mediana, 6,4 de 10, conforme a avaliação de usuários do site.

No Brasil, a crítica destacou as atuações do elenco principal, especialmente Elena Rivera, elogiando o trabalho dos atores, que conseguem transformar o roteiro simplista em um entretenimento instigante.

Embora concordem que Perdendo o Juízo não traz nenhuma grande novidade em relação a outros dramas de tribunal, os críticos nacionais que analisaram a série pontuam que ela é inteligente, bem produzida e com ganchos interessantes, se encaixando perfeitamente no sistema "maratonável" da Netflix.

Outro ponto elogiado nas análises é o retrato do convívio com o TOC. Em vez de apresentá-lo de forma jocosa ou apenas como um traço de personalidade de Amanda, a série leva o transtorno a sério, explorando como as compulsões da protagonista moldam sua vida e como elas dificultam seu dia a dia de forma respeitosa.

Procedurais legais não faltam no streaming, porém, Perdendo o Juízo pode ser uma escolha interessante para quem está cansado da versão hollywoodiana do gênero. Por se passar na Espanha, a série, obviamente, não conta com os já conhecidos lugares-comuns de produções baseadas na legislação norte-americana, trazendo uma perspectiva diferente a este tipo de história até para os mais aficionados por dramas de tribunal.

Mesmo que não traga nada revolucionário, Perdendo o Juízo ainda é um bom passatempo televisivo, especialmente para fãs do gênero. Com uma temporada relativamente curta, a série é uma ótima pedida para uma maratona de final de semana ou mesmo para quem gosta de consumir apenas um episódio por dia, graças aos ganchos deixados por seu arco narrativo geral.

Perdendo o Juízo está disponível na Netflix.

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