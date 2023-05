Pedro Pascal revela infecção nos olhos por causa de fãs na época de GOT: ‘gostavam de tirar selfies’

O ator Pedro Pascal, 48 anos, revelou em entrevista recente ao “The Hollywood Reporter’s Actor Roundtable”, exibido na última quarta-feira, 24, que a forma como o seu personagem Oberyn Martell, a Víbora de Dorne, de Game of Thrones (GOT) morreu; os fãs sempre pediam para reproduzir a cena dos olhos sendo arrancados nas selfies e, por permitir os polegares em seus olhos, teve uma infecção ocular.

“Lembro-me, mais cedo, por causa de ‘Game of Thrones’ e a maneira como meu personagem morreu, as pessoas gostavam muito de tirar selfies com os polegares nos meus olhos… No começo, eu estava tão feliz com o sucesso do personagem na série e eu deixei! Em Nova York, de todos os lugares! E então eu me lembro de ter uma infecção ocular”, revelou.

Enquanto ele contava a história, os demais participantes gargalhavam com o fato curioso.

