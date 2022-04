Peça teatral 'A Dama e o Vagabundo' tem temporada em Belém

O clássico infantil da literatura e do cinema “A Dama e o Vagabundo” ganhou uma livre adaptação do Grupo de Teatro Encenação Cultural do Pará. O roteiro e a direção são de Fernando Matos. No espetáculo, os protagonistas ganharam novos nomes: “Lady” e “Biscoito”. A história se passa em Belém, mais precisamente na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, onde os personagens se encontram para passear. A peça pode ser assistida neste domingo, 24, e nos próximos domingos de maio, sempre às 17h, no Teatro Bosque Grão Pará, no shopping homônimo.

“É um espetáculo divertido, emocionante e cheio de aventura. O clássico foi adaptado para o palco. Não é a versão da Disney”, avisa o diretor. Apesar da peça trazer a conhecida cena do filme em que Dama e do Vagabundo aproximam os focinhos por acaso, equivalente a um beijo, quando estão distraídos comendo o mesmo fio de macarrão. “É um espetáculo feito não apenas pata as crianças, mas para a família toda”, completa.

No palco, participam oito atores. Sandy Mayra dá vida a Lady, cadela da raça Cocker spaniel, e Victor Rocha, ao vira-lata Biscoito. Os amigos do mocinho são “Chiuaua”, um cão dessa raça metido a mexicano, e o sem raça definida “Purguento”, que são interpretados por Max Nascimento e Fernando Matos. Já as amigas de Lady, são as cadelinhas “Debie” e “Lili”, papéis de Jorgianne Lélis e Irlene Rocha.

Já os vilões da história são “Lorde Cocker”, outro cão da raça de Lady, que quer procriar com ela para vender os filhotes; e “Barão Basset”, o cão da raça basset hound, amigo de Lorde. Esses personagens são vividos por Eduardo Viana e Carlos Magno. O único humano da peça é o funcionário da carrocinha chamado “Tripa Seca”, interpretado por Ricardo Tomaz, que persegue os vira-latas para recolhê-los das ruas.

Todos as atores são maquiados e usam figurinos caracterizados como os cachorros. O cenário mostra a fachada do Theatro da Paz, mas também a casa de Lady e o beco em que vivem os vira-latas. “Os cachorros são humanizados e o linguajar é bem próprio dos paraenses”, acrescenta.

Agende-se:

Peça teatral “A Dama e o Vagabundo”

Dia: domingo, 24/04 e 1, 8, 15, 22 e 29/05

Hora: 17h

Local: Teatro Bosque Grão Pará

Ingressos: Na bilheteria do teatro e pelo site bilheteriadigital.com

Informações: (91) 99182-1060 e 98019-4920