'Pé Na Areia!': veja quem se apresenta nesta sexta (12) e no sábado (13) e confira os horários

O Festival "Pé na Areia!" começa nesta sexta-feira (12) e promete levar muita música e animação para a praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Considerado um dos maiores eventos de veraneio do Brasil, a terceira edição do festival contará com atrações nacionais em todos os dias da programação. Os portões abrem às 22h todos os dias.

Na abertura do evento, quem se apresenta é o cantor Nattanzinho junto com a dupla Kaká e Pedrinho. No sábado (13), quem anima os veranistas são Henry Freitas e Xand Avião.

Alguns dos artistas estão retornando ao Pará após terem participado do evento Parárraiá, em Belém, no dia 13 de junho. Entre eles um dos nomes mais aguardados do evento, Nattanzinho, que disse que desta vez irá realizar um show ainda mais incrível e diferenciado para o público de Salinas.

Confira os horários das programações:

Festival Pé na Areia - Sexta-Feira, 12/7

22h – Abertura: DJ Local

(A definir) – Pedro Marques

23h30 – Kaká e Pedrinho

(A definir) – Nattanzinho



Festival Pé na Areia - Sábado, 13/7

22h – Abertura: DJ Local

(A definir) – Henry Freitas

(A definir) – Xand Avião

Os ingressos para o festival Pé na Areia podem ser adquiridos pelo site BaladPP.com.br e em vendas físicas nas Lojas Chilli Beans dos shoppings de Belém e na iPhoneBEL na Dr. Moraes.

O festival tem classificação para maiores de 18 anos. Os jovens de 16 e 17 anos, que desejam participar da programação, devem estar acompanhados de um adulto.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)