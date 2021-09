Paula Mattos fala do sonho de fazer parceria com Ivete Sangalo

O "Égua do Babado!" recebeu a cantora e compositora Paula Mattos, nesta quinta-feira (23) para falar de lançamentos e trajetória na música. A artista planeja vir ao Pará, pois já se apresentou no estado e diz que gosta do público pela forma que sempre foi recebida.

"Eu quero voltar ao Pará o quanto antes, pois é um público receptivo e que participa muito dos shows. As coisas já estão melhorando e espero que estejamos o quanto antes, no Pará", disse a cantora.

Paula planeja um feat com Paula Fernandes e disse que tem o sonho de fazer uma parceria com Ivete Sangalo. E sobre a vida pessoal, a artista disse que está vivendo um momento positivo na carreira e espera dar continuidade com os projetos que foram interrompidos com a pandemia do novo coronavírus.