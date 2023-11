Paula Lavigne diz houve “mal-entendido” em fala sobre sexo com Caetano Veloso

A produtora cultural Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, usou uma rede social para esclarecer a polêmica sobre a vida sexual dela com o marido. Em participação no programa "Angélica: 50 & Tanto", exibido pelo Globoplay, Lavigne apareceu dizendo que o casal deixou de fazer sexo, porém ela garantiu que a fala foi tirada de contexto na edição.

“Da maneira que o programa foi editado, surgiu um mal-entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu disse, de fato e na íntegra, é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo (risos)”, detalhou Paula.

A produtora explicou que após reatarem o relacionamento sexual também voltou. “Depois voltamos a um casamento, com sexo”, esclareceu. Paula pontuou ainda que “não dá certo falar sobre vida pessoal, [porque] sempre existem más interpretações”.

Na edição do programa, a ex-atriz falou sobre a intimidade com Caetano e das mudanças que as relações podem viver. “A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto.”